Wanda Nara y un lapidario mensaje contra Mauro Icardi y la China Suárez: "Los olores de tu novia..."

Una de las separaciones más escandalosas del país suma un nuevo round con reclamos económicos, críticas al rendimiento deportivo y menciones a terceras personas.

La tensa relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesa su momento más crítico tras una serie de filtraciones que exponen la fragilidad del vínculo actual. En un mensaje cargado de reproches, la empresaria cuestionó el presente profesional del futbolista y recordó el rol fundamental que ella desempeñó en su gestión comercial antes de la ruptura. A pesar de los conflictos públicos, la conductora de Telefe enfatizó que el lazo familiar persistirá por el bienestar de sus hijas, aunque la distancia personal parece ser definitiva.

La situación judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi El eje del conflicto se ha desplazado ahora hacia el ámbito legal, donde las disputas por el cumplimiento de las obligaciones parentales marcan la agenda de la ex pareja. La mediática manifestó su descontento por las deudas vinculadas a la manutención, subrayando que su prioridad es proteger el patrimonio de las menores. “Sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, por qué no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos”, sentenció la empresaria en su descargo.

china suarez vestido rojo Mauro Icardi enfrenta críticas por su desempeño en Turquía y su situación legal. Foto: Instagram @mauroicardi Asimismo, Wanda no dudó en adjudicarse el éxito de los contratos que el deportista firmó en Europa y Turquía, señalando que ella fue la artífice de su posicionamiento en el mercado de pases. En su visión, el descuido de la imagen pública del jugador ha tenido consecuencias directas en su prestigio internacional. “Deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”, expresó con dureza.

Las referencias a la China Suárez y la crisis deportiva Wanda Nara fue incisiva en su publicación. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la conductora vinculó el rendimiento deportivo de su exmarido con las distracciones personales y los escándalos del pasado. Nara sugirió que las interrupciones en la concentración de los partidos han afectado los resultados en la cancha, mencionando incluso fallos específicos en encuentros decisivos. El cierre de su mensaje incluyó una alusión directa a la relación del jugador con la China Suárez, reviviendo una de las polémicas más mediáticas de los últimos años.