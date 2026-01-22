Tras el escándalo con Wanda Nara la esposa de Keita Baldé anunció su separación con el futbolista

La modelo italiana Simona Guatieri ha oficializado el fin de su matrimonio con el futbolista Keita Baldé, cerrando una etapa marcada por la inestabilidad y los rumores públicos. Tras años de intentar sostener el vínculo frente a constantes versiones de infidelidad, la decisión llega como una consecuencia inevitable del desgaste emocional. La separación definitiva ocurre luego de que la propia Guatieri confirmara que recibió pruebas directas sobre un encuentro entre su esposo y la empresaria argentina Wanda Nara, un episodio que terminó por fracturar la confianza en la pareja.

A través de un extenso descargo en sus redes sociales, la italiana reflexionó sobre el proceso de resiliencia que atravesó antes de tomar esta determinación. En sus palabras, el distanciamiento no fue un impulso repentino, sino el resultado de un largo periodo de tolerancia: "Algunas separaciones ocurren inesperadamente, después de años de soportar, esperar, resistir y justificar". Guatieri describió su presente como el cierre de un ciclo que, aunque tuvo proyectos y sueños en común, se volvió insostenible por la ausencia de valores fundamentales.

El impacto de Wanda Nara en la crisis de Simona Guatieri y Keita Baldé f618x335-223841_253434_5050 El escándalo entre Keita Baldé y Wanda Nara habría sido el detonante de la crisis familiar. Foto: Instagram Simona Guatieri El trasfondo de esta ruptura incluye el polémico affaire que vinculó a Baldé con la exesposa de Mauro Icardi en diciembre de 2024. Según el relato de la modelo, fue la propia Nara quien le facilitó evidencias del engaño, lo que sumó una carga mediática insoportable a la relación. Al respecto de su dolorosa experiencia, Simona expresó: "Hubo demasiadas faltas de respeto, palabras no dichas y silencios punitivos y de heridas que con el tiempo se han vuelto demasiado profundas para ser ignoradas".

La redacción del mensaje sugiere que el vínculo se vio afectado por una dinámica de postergación personal, donde ella intentó minimizar su propio malestar para evitar confrontaciones. Guatieri admitió haber esperado transformaciones en la conducta del deportista que nunca se concretaron: "Amé con todo mi corazón. Di más de lo que debía. Esperé cambios que nunca llegaron. Y, día tras día, aprendí a hacerme pequeña para no molestar, a callar para evitar el conflicto, para justificar lo que me rompía por dentro".