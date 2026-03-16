La abogada dialogó con Pamela David en América y la conductora no dudó en preguntarle sobre la foto viral donde se la ve charlando con el actor.

Elba Marcovecchio y Guillermo Francella fueron tendencia luego de que comenzó a correr el rumor de un supuesto acercamiento amoroso entre ambos. Todo surgió luego de que revelaron una foto donde se los puede ver charlando.

La abogada dialogó con Pamela David en Desayuno Americano (América TV) y por supuesto que la conductora no dejó pasar el supuesto romance con el actor, quien se separó en el año 2024 de su esposa tras años de relación.

"No hubo nada, hablamos de la final de Estudiantes y Racing", comenzó diciendo la letrada de Mauro Icardi sobre la charla que mantuvo con Guillermo Francella durante el cumpleaños de Baby Etchecopar. Luego de esto, Pamela le preguntó si ella se daría otra oportunidad en el amor tras la muerte de Jorge Lanata y la respuesta fue totalmente conmovedora.

Elba Marcovecchio habló de la charla que mantuvo con Guillermo Francella ¿Hay amor? Elba Marcovecchio se refirió al supuesto romance con Guillermo Francella "No sé si me la daría, pero en algún momento quizás suceda o quizás no. Hoy estoy cerrada, Pame, la presencia de Jorge es muy grande... Es muy difícil", confesó con la voz casi entrecortada al recordar su historia de amor con el conductor.