Dady Brieva: "A mí el kircherismo me tiene que dar un premio"

Dady Brieva opinó sobre política en una entrevista con Julieta Camaño para el programa Right Now, emitido por C5N.

El humorista ratificó su apoyo al peronismo y negó su apoyo al presidente Mauricio Macri. Al ser consultado sobre la posiblidad de que haya una tercera opción entre el oficialismo y el peronismo, Brieva aseguró: "Hay dos posiciones, la tuya y la mía, no hay un tercero. Vos querés una cosa y yo la otra. Y son irreconciliables. El tercero, por lo general, siempre favorece a uno de los dos, el que tiene más poder. No existe el tercero".

Además dijo que no tiene vocación política. "La gente ve que yo no voy por nada. Me vuelvo creíble en algún punto. No me van a ver nunca atrás de un escritorio. No lo hago porque no tengo vocación. Si no, hacemos lo que hacen ellos. Dicen que todos tienen que participar y participan un montón que no son políticos, muchos que conozco, que creen que hacer política es pintar hospitales y hacer asfalto. Es un poquito más profundo", reflexionó.

Luego, con humor, ratificó su posición política: "A mí el kirchnerismo me tiene que dar un premio, en serio. Yo defendí a (Julio) López dos días después de los bolsos. Yo creo que ni la mujer ni el abogado lo hicieron. Hay que hacerse cargo".

Fuente: Rating Cero