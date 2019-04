Denuncia y escándalo policial con el hijo de Dady Brieva

Un grupo de vecinos que vive en el mismo edificio de Franco, el hijo de Dady Brieva, denunció al joven por ruidos molestos, y se terminó generando un escándalo en el que terminó interviniendo mediáticamente el propio Midachi.

"Ay, por favor. Tiene 26 años, está viviendo, era víspera de feriado. El lunes a la noche se encontró con unos amigos un chico que no fuma, no toma, no se droga... Si algún vecino tenía un problema con el volumen de la música podés tocarle el timbre. Era una previa antes de salir, duró hasta las 2 de la mañana. No se quejó, directamente llamó a la policía. Cuando vino la policía Franco bajó, les dio el documento y le pidieron que baje la música. Ni siquiera le labraron un acta. Pero esta vecina es productora, trabaja en los medios y necesita de la policía para hacerlo más grande", explicó Mariela "La Chipi", pareja de Dady.

"Eran las cuatro de la mañana y me encontré con un timbrazo y la policía abajo. Hubiese estado bueno que me mandaran un mensaje los vecinos para que bajara la música", argumentó Franco Brieva, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. Refiriéndose a una deuda que tiene con las expensas, el joven de 26 años se defendió: "No debo ser el único que debe expensas en este país. Me tratan como un chico que hace lío cuando en realidad solo vinieron amigos a matarse de risa y pasar el rato, no vinieron famosas como se dijo en la tele. No hago fiestas todas las semanas, si debo expensas es porque no tengo plata".

Antes, la queja de los vecinos había llegado a Radio Nacional, en donde la periodista Tatiana Schapiro presentó el caso y contó las dos partes de la historia, ya que entrevistaron a Franco. "A mi hijo le hicieron una denuncia por ruidos molestos. Para mi tiene un trasfondo político", expresó Dady en El Espectador, el ciclo de Ángel de Brito en CNN Radio Argentina.

"Cuál es el trasfondo político? Me llegó una denuncia de una vecina y hablé con ella y con el hijo. Tengo todos los chats @AngeldebritoOk hicimos el informe en @todaslastardes Tal vez hay que hacerse cargo en lugar de responsabilizar de cuestiones ideológicas a todo", respondió Schapiro desde su cuenta de Twtter.

Por su parte, Franco aseguró que uno de los vecinos insinuó que el trato que le otorgan es debido a ser hijo del actor. "Ya no sé qué hacer, me dicen de todo por el más mínimo ruido. Dicen que mi perra ladra...¡todos los perros ladran! Un vecino me dijo algo de eso, que es porque soy hijo de Dady Brieva", sostuvo, y aclaró que nunca se resistió al accionar de la policía.

