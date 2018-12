Tragedia de Once: familiares de las víctimas repudian a Dady Brieva

Fiel a su estilo, Dady Brieva expresó: "Vamos a volver con De Vido afuera y con Milagro Sala también afuera. ¡Vamos que se viene!".

Los dichos del humorista se escucharon el miércoles 12 en El Destape Radio y no pasaron desapercibidos. Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once cuestionan a Brieva porque consideran al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como el responsable político del accidente de 2012 que le costó la vida a 51 personas.

Repudio a los dichos de Dady Brieva pic.twitter.com/lR6uf84Fw4 — Tragedia de #Once (@TragediaOnce_) 20 de diciembre de 2018

"Ese pedido es una afrenta a la justicia, a este grupo de lucha y sobre todo a la memoria de los fallecidos", señalan en el comunicado.

Si bien consideran que el humorista está en su derecho de expresarse políticamente, lo que dijo "es militancia a cualquier costo y no tiene un ápice de constructivo".

El siguiente es el texto completo que difundieron los familiares y amigos de víctimas y heridos de la tragedia de Once.