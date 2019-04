Dady Brieva: "Cornejo tiene que refundar el radicalismo"

El actor Dady Brieva sostuvo que el gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, tiene que "refundar el radicalismo" para que vuelva a ser "ese gran partido que fue durante cien años".

En el marco de una entrevista con MDZ Radio, a propósito del estreno de la película 4X4, la cual comparte cartel con Peter Lanzani y Luis Brandoni, Brieva soltó entre risas un chascarrillo al final de la conversación, haciendo alusión al gobernador mendocino: "¿Los defraudé? Me cortaste en seco. Si hay que votarlo a Cornejo, lo votamos a Cornejo".

Consultado sobre si votaría al titular de la UCR en una hipotética fórmula con Mauricio Macri, el actor kirchnerista respondió: "No, claro que no. Cornejo tiene que refundar el radicalismo, que tiene que volver a ser ese gran partido que fue durante cien años, donde se hicieron tantas cosas por la democracia. El radicalismo tiene que trabajar para volver a ser el partido fuerte que fue".

Por otro lado, Brieva defendió su postura mediática respecto a su ideología política: "Uno trata de mostrarse tal cual es y no hacer ninguna fuerza. Tengo una edad en la que no estoy para ser careta, no me gusta andar mostrando una corrección que no tengo. Nunca me van a ver participar en política, así que no tengan miedo porque nunca voy a decidir nada".

"Yo conozco muchos colegas que se hacen los estúpidos y tratan de mantenerse al margen, pero tarde o temprano tienen problemas para llenar un teatro como yo, entonces prefiero expresarme", añadió.