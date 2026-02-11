Conmoción: falleció María José Campoamor, reconocida guionista de Chiquititas

La noticia la dieron a conocer desde la página Argentores y hay dolor por la partida de quien formó parte de Chiquititas y Pelito.

El mundo del espectáculo sufrió una nueva pérdida tras la triste partida de María José Campoamor, una querida actriz y guionista que fue reconocida por su excelente trabajo a lo largo de su carrera. La noticia la dieron a conocer desde la página Argentores.

"Con profundo pesar, despedimos a nuestra socia María José Campoamor, guionista, dramaturga, docente y actriz de una extraordinaria trayectoria en nuestro país, quien falleció el pasado 8 de febrero, a los 79 años", expresaron en el comunicado.

En televisión ha escrito más de 1.500 horas de televisión en producciones locales, muchas de las cuales han sido emitidas también en el exterior. Entre ellas se encuentran, por supuesto, Pelito y Chiquititas, dos grandes éxitos de la pantalla chica.

Falleció María José Campoamor, conocida actriz y guionista Captura de pantalla 2026-02-11 101316 Tristeza por la muerte de María José. Foto: Instagram / @argentoresnacional. "En teatro, su obra “008 se va con la murga” es un referente dentro del teatro para las infancias, mientras que piezas como “Finisterre”, “Buenos personas” y “Gritos y susurros” demostraron su capacidad para el drama profundo", compartieron en otra parte del escrito.