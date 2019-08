Claudio Paul Caniggia habló de los golpes que mostró Mariana Nannis

Claudio Paul Caniggia se refirió por primera vez a las fotos que mostró Mariana Nannis el pasado domingo en el programa de Susana Giménez en las que se la ve golpeada y luciendo moretones en sus brazos y rostro.

Según había explicado la esposa del ex futbolista de Boca Juniors, River Plate y la Selección Argentina, esas imágenes fueron capturadas luego de un escandaloso episodio en una de las habitaciones del departamento que poseen en el Hotel Faena, cuando ella le recriminó que volvió tarde de una cena con amigos, pero ahora, el “Pájaro” aseguró que eso no fue así.

“Me cansé. Yo nunca le pegue ni le pegaría a una mujer. Considero que es de cobarde. La foto que mostró como prueba es FALSA”, escribió Claudio Paul a través de sus redes sociales, misma vía por la que pidió pericias psiquiátricas de Mariana días atrás.

Me canse. Yo NUNCA le pegue ni le pegaría a una mujer. Considero que es de cobarde. La foto que mostró como prueba es FALSA. — Claudio P. Caniggia (@caniggiaclaudio) August 30, 2019

En el programa de Telefe, Nannis aseguró que su marido le pegó mientras la insultaba y amenazaba diciéndole que la iba a matar. "Le dije del horario y le pregunté por qué llegaba a esa hora, si se había ido a las 9 de la noche, se puso como loco. Le pegaba a las paredes y me decía que no era nadie para preguntarle. Me fui y me puse a ver una revista, pero vino y me dijo ‘hija de puta, te voy a matar’, y tiraba trompadas por todos lados, me empezó a tirar trompadas a la cara. Me levanté como pude, toda golpeada, y me fui al living y mientras él me gritaba 'callate, hija de puta'", relató la madre de Charlotte y Alex Caniggia.

Claudio Paul Caniggia vs Mariana Nannis

Previamente a su versión sobre esos golpes, el ex futbolista subcampeón en la Copa Mundial de Italia 1990 había utilizado sus redes para afirmar que todo el escándalo es doloroso para él ya que “su vida ha sido siempre absolutamente transparente” y que no tiene para ocultar ninguna conducta objetable porque lo de él siempre ha sido “el trabajo e ir de frente”; y además criticó de manera contundente a Gonzalo Nannis, su cuñado, definiéndolo como “un vago que le robó a su madre mientras moría”.

Fuente: Exitoína