Charlotte Caniggia disparó contra su madre: "No coincido en nada de lo que dijo"

La cámara de Hay que ver entrevistó a Charlotte Caniggia unos instantes después de bailar en ShowMatch (la emisión del martes sale grabada) y luego de querer evitar al cronista terminó dando algunas frases sobre las escandalosas declaraciones que dio su madre, Mariana Nannis, contra su padre Claudio Paul Caniggia.

"Dijiste que estuviste muy triste", indagó el cronista, mientras ella aseveraba que estaba bien. "Contaste que tu hermano te pareció que fue un bolu...", siguió, en alusión a las declaraciones que tuvo contra su padre defendiendo a su madre. "Sí, re mal pero bue, ya fue. Yo no me meto", señaló, incómoda.

"No veo nada, ni me interesa. Me contaron pero yo no me meto", dijo Charlotte, mientras insistía el notero con las preguntas. "¿Coincidís con lo que resumen tu madre cuando dice que tu padre es un drogadicto y fue violento?", lanzó, haciendo que Charlotte reaccione con un contundente "no, para nada", para luego terminar yéndose de la nota.