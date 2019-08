Moria Casán criticó a Susana Giménez por la entrevista a Mariana Nannis

"En realidad no fue una entrevista, porque la señora que conduce el programa no le hizo ni media pregunta, fue un monólogo de ella", dijo Moria Casán sobre la charla de Mariana Nannis al programa de Susana Giménez. "'Preguntó tres o cuatro veces y mirando un papel, o sea, ¿qué entrevista hacés, mamita? Si la agarraba yo creo que están los dos juntos con la novia enfiestándose. Y si la agarraba la Legrand no la dejaba decir nada o muy poco, porque la iba a cortar", remarcó.

El "monólogo" de la esposa de Claudio Paul Caniggia fue "una terapia colónica". Lo que según la conductora de Incorrectas es "la forma chic de decir: 'hacete un enema y largá toda la merd que tenés adentro'. Estaba intoxicada de tanta merd, entonces largó y largó".

Paar faaavaaaar!!! no es crítica, es opinión de una INCORRECTA, es como ser CLASICA o MODERNA #HUMOR un repotaje es pregunta, escuchar, repreguntar etc... pero mandan los números, entonces que haga monólogo NANNIS, que ya lo hizo al bajar al aeropuerto... (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de agosto de 2019

y que siga usando la tele de cloaca mientras la tele la usa a ella, todos vamos al amarillísmo y después en un ataque de ética, decís que banalizás el tema de violencia. Que bueno que hace 50 años fuí con mi padre a la comisaría y denuncié #VAYAINAconHUEVOS — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de agosto de 2019

Uno de los hijos de ambos, Alexander, respaldó los dichos de su madre tras el encuentro de Nannis con Susana.

Por su parte, Caniggia expresó vía Twitter que Nannis debería someterse a una pericia psiquiátrica. Luego, publicó un texto en esa misma red social en el que se presume que recibió el asesoramiento de sus abogados.

Fuente: La Nación