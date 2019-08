Alex Caniggia tras la denuncia de su madre: "Mi padre es una lacra humana"

Después de tantas idas y vueltas, Susana Giménez sentó este domingo en su living a uno de los personajes más buscados del mundo de la farándula: Mariana Nannis, quien mantiene un divorcio muy conflictivo con el ex futbolista Claudio Paul Caniggia.

Con prueba en mano -y mostrándosela a la cámara- la mediática reveló todas las dificultades que tuvo que afrontar por los problemas de su esposo con las drogas.

El primer tema fue la situación de su matrimonio donde aseguró que "no estoy divorciada" y que "vine a salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción".

Desde ahí la entrevista fue tomando calor a medida que iba pasando el tiempo hasta terminar con una dura declaración: "Varias veces Claudio Caniggia fue violento conmigo y hasta me hizo perder un embarazo. Estaba de dos meses y medio, mi hijo hoy tendría 12 años y tengo testigos", dijo Nannis.

"Me golpeó contra una pared. Llegó drogado y le impedí la entrada a la casa. Le pregunté si tenía cosas en los bolsillos, si era así, no lo dejaba entrar. Cuando revisé me empujó contra los autos", añadió.

Cuando Susana le preguntó por qué no lo había denunciado, Mariana indicó: "Me dijo que si lo denunciaba tenía amigos que lo podían sacar y que no iba a durar nada". También confesó que el exfutoblista estuvo internado dos veces. "Lo internamos dos veces pero se escapó".

Además, la madre de Charlotte, Alexander, y Kevin Axel contó que Claudio fue muy agresivo con ella en el restaurante Marcelo de Puerto Madero: "Fue violento conmigo en muchos restaurantes. Pero ahí se dieron cuenta. Me fui al baño a llorar como si fuera un perro y después me retiré", recordó.

"No siempre es agresión física: también es agresión verbal, con insultos. Un desastre. De repente me decía: 'Mirá lo que parecés… Parecés una vieja anciana'. Yo no parezco una vieja anciana. Soy una buena mujer que protege a su familia, no se droga, respeta y no pone cuernos. Algo que no se encuentra ahora. Soy una gran mujer y, si él dice que no lo soy, bueno, lo lamento, perdí 30 años de mi vida cuidando a un hombre", destacó.

Y remarcó: "Lo que me sirvió es criar bien a mis hijos y tratar de rescatarlo de todo su entorno -señaló-. No puedo ir en contra de los camellos que se ponen a su alrededor y contra todas las prostitutas que se le ponen alrededor. Soy una persona, una mujer".

Minutos después de los dichos de Nannis en Telefe, su hijo Alexander tuiteó en su cuenta oficial:

El contundente tuit de Alex Caniggia contra su padre

Fuente: Primicias Ya