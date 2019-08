Se filtró un audio privado que Caniggia le mandó a Mariana Nannis

El escándalos entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis suma un nuevo capítulo. Ángel de Brito compartió este miércoles en Los ángeles de la mañana un audio privado que el ex jugador le envió a su ex mujer.

En la grabación, el exfutbolista no solamente apunta contra ella, con quien se lo escucha muy enojado, sino también contra Moria Casán.

"Hablan de una fiesta privada, ya arrancan mintiendo totalmente. Yo no tuve ninguna fiesta privada ni nada. Estoy en el lugar donde vivo, estaba con dos chicos que estaban ahí. Yo no tengo nada que ver con ella, es ridículo todo esto. Me hace reír, nada más. Acá en Argentina dicen cualquier pavada, igual que la travesti esa de Moria Casán. Dejate de joder, es una payasada", comienza diciendo el Caniggia.

"Fuiste vos la que hiciste todo este quilombo, ya lo sabemos. Ya lo sé, ¿quién no lo sabe? Fuiste vos. Al pedo, no tiene sentido esta mierda, no tengo por qué decir nada, no tengo nada que ver, qué historias inventaron. Yo ya lo dije en un comunicado", se defiende luego.

"Se la agarra con Moria porque ella contó algo de una fiesta donde ella estuvo, seguramente de otra época y vintage, pero que lo hizo enojar", acotó De Brito, poniendo en contexto el motivo por el se habla de la conductora de Incorrectas.