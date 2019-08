Gonzalo Nannis habló del escándalo entre su hermana y Caniggia

La llegada de Mariana Nannis al país generó más repercusión de la esperada. Las duras palabras que tuvo anoche la mediática para con su marido, Claudio Caniggia, en el programa de Susana Giménez, generaron revuelo en toda la familia.

Luego de acusarlo de drogadicto y violento, uno de sus hijos, Alexander, emitió un fuerte tuit contra su padre, acusándolo de "lacra humana". Y el lunes, el hermano de Mariana, Gonzalo, habló en los medios sobre las denuncias realizadas por ella desde que llegó al país.

A pesar de la rivalidad que los enfrenta hace 20 años, Gonzalo Nannis sorprendió apoyando los dichos de su hermana, y confirmó las denuncias por violencia de género y la adicción de su cuñado a las drogas: "Hace años que no hablo con mi hermana, pero yo sabía todo lo que ella contó. Lo que dijo es todo verdad. La que vieron anoche es la Mariana real, es un desahogo de tanta mierda acumulada. Cuando yo empecé a hablar de ellos, la gente me tomaba como loco u oportunista. Al final, tenía razón", señaló en diálogo con Confrontados.

El cuñado de Caniggia se refirió también al ex jugador de fútbol, con quien tuvo una fuerte pelea: "Él debe haber realizado algún negocio grande y quiere vivir la vida solo, y no compartir nada. Con Mariana me separé por cosas que veía que pasaban y yo no me quería meter en ningún quilombo. Él me re cagó plata. Fui representante de él dos años y laburé al pedo, me hicieron perder todo. Perdí 440 mil dólares de hace 22 años. A él no le gustaba que le pusieran los puntos, le gusta el harem, que todo le digan que sí".

Gonzalo no esquivó ninguna pregunta. Incluso aseguró que, a pesar de las duras declaraciones de su hermana, sigue alejado de ella: "No quiero hablar con Mariana, no soy hipócrita. Tampoco voy a hablar mal de ella porque tiene un quilombo. No hay posibilidad de que hablemos porque me hizo muchas. Primero la plata y después veo si la perdono". Igualmente asumió que si ella necesitara algo, "la ayudaría, como a cualquier mujer; las cosas que contó son demasiado graves".

El hermano de Mariana se refirió también a los momentos de violencia vividos por la mujer y la pérdida del embarazo: "Una vez me llamó, que él estaba agresivo, quería entrar a la casa y ella no quería dejarlo entrar. Lo fui a buscar, pero no lo encontré; si lo encontraba lo mataba". E insistió en la veracidad del relato de su hermana, ya que, siempre según su relato, él mismo se presentó a buscarla en un hospital, de donde salió "con radiografías y un parte médico", una vez que lo llamó porque "él la había fajado".

Gonzalo, además, habló de las adicciones de Claudio: "En la primera internación yo estaba allá. Ella lo hizo llevar (a la clínica), tenía que estar tres meses. Pero cuando se enteró de lo que costaba, abandonó el tratamiento".

Nannis también respondió sobre el tuit que subió Claudio, donde pedía "pericias psiquiátricas para Mariana", y fue contra el abogado del ex jugador: "No es la primera vez que (Fernando) Burlando intenta deslegitimar una agresión hacia una mujer, poniendo condimentos de otro tipo, me parece bajo".

Finalmente, Gonzalo ratificó la importancia de Mariana en la vida de Claudio, y aseguró que el ex jugador le debe todo a su esposa: "Si él no la hubiese tenido a ella a su lado, hubiera jugado uno o dos años en Europa. Llegó a ser lo que es por ella. Le debe una gran parte de su carrera a Mariana".

En el programa de El Nueve, además, hablaron con Mariana Nannis a su arribo al Aeropuerto de Ezeiza. En el móvil, la mediática se refirió a la relación de los mellizos Alexander y Charlotte con su padre: "Ellos no se puede meter, ya se metieron mucho. Tienen relación con su papá pero no se puede hacer nada… Solo sacarle el entorno. Hay mucha droga".

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

Fuente: Exitoína