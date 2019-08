"La mujer de Mauricio" le respondió a Nannis y la tildó de loca

El fin de semana, Mariana Nannis habló en el programa de Susana Giménez sobre una serie de cosas vinculadas al momento de su vida en la que estaba en pareja con Claudio Paul Caniggia. Dentro de todas las cuestiones que relató, en un momento contó sobre un tal “Mauricio” que era muy amigo de la rubia y que habría presenciado todos los hechos de violencia que sufría.

“¿Qué pasó con mi amigo Mauricio?”, comenzó a responder Nannis en el piso de Telefe. “Mi amigo Mauricio es un amigo de la familia que estuvo en mi casa viviendo durante seis meses y él vio como me trata, él vio cómo me denigra, él vio todo en mi casa porque estuvo seis meses viviendo en mi casa porque la mujer lo había echado de su casa en una navidad. Entonces yo le pedí a mi marido si lo podía rescatar y él me dijo que sí y lo fue a rescatar, lo fue a buscar, vino a la casa y pasó navidad con nosotros”, continuó.

Hasta que en un momento el la historia tuvo un giro inesperado: “Y Mauricio lo llevó a la clínica de Granda dos veces cuando se tuvo que internar. Y él es tan bueno, tan bueno que le terminó cogiendo la mujer a Mauricio. Se terminó acostando con la mujer del amigo que lo llevó a internarlo”, contó y le preguntó a Susana: ”Tan bien de la cabeza no podes estar, ¿no?”.

En este sentido, en medio de las potentes repercusiones que tuvo la entrevista televisiva, Mariana Marchesini, publicó, por su cuenta de twitter lo siguiente: “Yo soy la ex esposa de Mauricio Lotito, un psicópata maltratador. Y ex-amiga de Mariana Nannis, otra loca. Son dos mentirosos. Podría hablar mucho yo...”.

El tuit de Mariana Marchesini

Por su lado, Leo Arias, periodista de Crónica, aseguró posteriormente: “Algunas cosas para aclarar. La famosa “mujer de Mauricio” que habló Nannis ayer no es así porque están SEPARADOS hace 3 años. Esta mujer no descarta la posibilidad de iniciar una acción legal contra Nannis y además me NIEGA rotundamente que haya pasado algo con Caniggia”.

Este elemento fue uno más de todos los que contó Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez y por el que el propio “Pájaro” aseguró que su ex pareja “necesita necesita una pericia psiquiátrica”.

Fuente: Exitoína