Cami Mayan habló tras las lapidarias críticas que recibió por el reclamo a Alexis Mac Allister

La expareja de Alexis Mac Allister rompió el silencio en medio del escándalo que se generó por el reclamo que está realizando.

Camila Mayan rompió el silencio luego de las críticas que recibió por el reclamo millonario que le hizo a Alexis Mac Allister. La figura de Luzu TV dialogó con el programa Puro Show (El Trece) y fue contundente respecto a las críticas que recibió.

La expareja del jugador reclama una compensación tras los cinco años de relación que tuvo con Mac Allister. Ambos se separaron luego de la Copa del Mundo y ella inició los trámites judiciales en el 2023: "Veo que dicen que 'le dio un auto, un departamento'. ¿Dónde está el auto y el departamento? Se creen cosas que no son reales".

Respecto a si se va a cerrar este ciclo, Mayan fue contundente: "Yo ya lo cerré en lo personal, así que ojalá que se cierre en todos los ámbitos". Sobre los comentarios de los usuarios, ella decidió sincerarse y soltó una frase que retumbó en las redes.

Cami Mayan habló del conflicto legal y las críticas tras el reclamo a Alexis Mac Allister "Pasa en internet todo el tiempo eso. Un día decís algo que les gusta o picante y está buenísimo, y otra vez responder otra cosa desde la sinceridad y no les copa tanto", comentó la expareja de Alexis Mac Allister.