¡Bomba! Afirman que El Nueve dará de baja un programa: el motivo

El periodista Nacho Rodríguez compartió una sorpresiva información que tiene a la señal en el foco principal.

El mundo de la televisión sigue en constante movimiento en este 2026 que recién comienza y El Nueve comenzó a mover sus fichas. Días atrás se conoció la noticia de que estarían negociando la llegada de Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, aunque sus contrataciones no están confirmadas.

La conductora de América expresó que efectivamente hay charlas con quien fue su compañero y, según sus palabras, están esperando que termine el contrato con el canal para comenzar a negociar.

En medio de todo esto, el periodista Nacho Rodríguez lanzó una nueva bomba que tiene como protagonista también a El Nueve. El comunicador confirmó que la señal dará de baja un programa y reveló las razones detrás de la decisión.

El Nueve dará de baja un programa y revelaron los detalles Captura de pantalla 2026-01-21 203619 El Nueve bajó el programa de Belén Francese. Foto: X / @NachoRodriOk. "Belulandia culminó hace unos días y no tendrá nueva temporada. El programa era muy caro, por lo cual la productora no pudo sustentarlo", comentó respecto a la situación del ciclo de Belén Francese.