Una figura del reality de cocina sorprendió a todos con una fuerte crítica tras asistir al ciclo del canal de la familia.

MasterChef Celebrity es el programa sensación de Telefe y en las últimas horas una participante provocó una gran polémica. Todos los concursantes tienen que pasar por el ciclo de Verónica Lozano y una figura arremetió fuertemente.

Se trata nada más ni nada menos que de Sofía Gonet, por quien Telefe apostó para que esté presente en la nueva edición. A través de sus redes sociales, ella subió un video expresando que tuvo una "crisis de diva televisiva".

"Fui al programa de Verónica Lozano, varios participantes pasan para hablar del paso por MasterChef... Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas, pero fue más que nada una bajada del canal", comenzó diciendo.

Una participante de MasterChef Celebrity estalló contra el programa de Verónica Lozano Una participante de MasterChef Celebrity estalló contra el programa de Verónica Lozano: "El canal no me cuidó" En otra parte del descargo, dejó en claro que "no hubo un clip de MasterChef, eran todos los canales hablando de la pelea con Homero Pettinato. Me sentí súper humillada como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda porque supuestamente me tenían que cuidar".