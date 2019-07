Araceli González es una de las actrices más importantes de nuestro país, y además estuvo al lado de Adrián Suar cuando comenzó su productora Pol-ka, que hace poco cumplió 25 años y lo celebró con una gran fiesta, a la que asistió gran parte de la farándula local.

Sin embargo, Araceli, que sin dudas ayudó mucho a su por entonces marido Adrián cuando lanzó Poliladrón, su primera ficción y las que le siguieron, fue la gran ausente de la noche. Si bien desde hace algunos años tiene una mala relación con el Chueco, en un conflicto que tuvo varias causas y consecuencias, como los dichos de Griselda Siciliani (novia de Suar por varios años y madre de su hija más pequeña) contra Araceli y su esposo Fabián Mazzei. Es que, según la pareja, Adrián les cerró las puertas de su productora hace mucho tiempo. Araceli charló con el portal Farándula Show, y atacó duramente a Adrián Suar al responder por qué no había ido a la fiesta de Pol-ka.

“Me invitaron a mí sola, y no correspondía que yo vaya sola, creí que no era lo indicado, por un montón de situaciones, soy una persona que mis preceptos los mantengo, no voy a ir a festejar a un lugar donde me sentí destratada, esa es la palabra, el destrato tiene que ver con que todo lo que se habla dentro de una producción, queda dentro de la producción, es una cuestión de códigos”.

Luego, detalló cuál fue la situación de sus hijos, Toto Kirzner (Suar es su padre) y Florencia Torrente, ambos actores: “Toto, mi hijo, estaba invitado a la fiesta; Flor, mi hija, no estuvo invitada. Yo creo que es una elección. También es una elección de uno, ir o no ir. Yo, sinceramente, las cosas que a mí me pasan, lo que yo creo y lo que yo siento, lo mantengo. No vi nada de la fiesta”.

Fuentes: Farándula Show y Diario Show