Araceli González, otra famosa que se animó a revelar un abuso

Tras denuncia de Thelma Fardín muchas mujeres, del medio o no, se animaron y comenzaron a revelar diferentes casos de abusos. Y Araceli González se animó a contar lo sufrido en carne propia en una entrevista realizada por el portal Infobae.

"No dudo de ningún relato de una mujer que habla de una manera tan desgarradora" manifiesta la actriz en referencia a lo expuesto por Fardín que la llevó a revivir abusos y acosos a los que se vio expuesta en su infancia. Hoy dispuesta a acompañar y defender a su género asegura: "No tengo miedo si tuviese que denunciar a un poderoso"

"En una tenía 9 años, me había mudado recién a un barrio y tenía que ir a comprar, y me acuerdo que me corrieron y me asusté mucho. Corrí muy fuerte. Y me acuerdo que me daba miedo decírselo a mi mamá. De hecho, se lo dije ya grande a mi mamá. Otra, a los 5 años: una persona me manoseó en varias oportunidades y yo no entendía qué era. Y también se lo dije a mi mamá ya muy grande. Crecimos en una sociedad donde nos daba vergüenza decir lo que nos pasaba", agregó.