A Rial ya no le interesa el contenido de Intrusos y lanzó un palito contra el canal América

Jorge Rial estuvo en ciclo de entrevistas en A24 que conduce Luis Novaresio y deslizó el motivo por el que el canal América no permite que ellos trabajen juntos, incluyendo algunas ironías hacia la empresa para la cual ambos periodistas trabajan.

Con respecto a su rol dentro del legendario ciclo de chimentos, Rial afirmó categórico: “A mi ya no me interesa el contenido, me interesa el continente. Me interesa divertirme y yo me divierto en Intrusos. Me divierte también venir a acá, pero si yo me pongo acá a ver todo esto y digo ‘Uy, tengo que hacer una entrevista, ¿qué voy a decir? La puta madre ¿qué van a decir después? Me van a levantar todos los portales…’, cagué. Yo ya me saqué todo eso de encima, ya está. Voy a Intrusos a divertirme, y después con los temas me podes poner lo que quieras, yo conduzco lo que sea”.

Cuando Novaresio sugirió que podrían hacer un programa juntos, Rial fue un paso más allá en su contundente respuesta: “No quiere Juan Cruz (Avila, productor de América). En esta empresa a nosotros dos juntos me parecen que no nos quieren”. Y luego subió la apuesta:“Para mí no nos quieren, o no porque no nos quieran. Nos temen juntos”