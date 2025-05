Gianinna Maradona se enojó con Yanina Latorre y el Kun Agüero también fue víctima de sus dardos: "Qué clase de padre es..."

El mundo del espectáculo volvió a encenderse con un fuerte cruce entre Gianinna Maradona, Yanina Latorre y Sergio "Kun" Agüero. Todo comenzó cuando la hija de Diego Maradona lanzó un explosivo mensaje en sus redes sociales apuntando directamente contra la panelista de LAM y su expareja. La polémica se desató después de que Latorre opinara sobre la paternidad del Diez, lo que desató la furia de Gianinna.

La palabra de Gianinna Maradona contra Latorre y Agüero

Sin rodeos y con la contundencia que la caracteriza, Gianinna escribió en sus historias de Instagram: “Ya que tenés una amistad con el Kun Agüero y hablás de lo que te enorgullece a vos sobre la paternidad, invitás a un asado y preguntale a él qué clase de padre es”. Lejos de dejarlo ahí, fue por más y agregó: “Hablaste de la paternidad de mi papá, por eso te dije que le preguntes a tu amigo lo que significa. Conventillo es otra cosa, vos no sabés nada”.

Primer posteo de Giannina. / Foto: @giamaradona

La ex del Kun no solo defendió la memoria de su padre, sino que también dejó entrever conflictos no resueltos con el padre de su hijo Benjamín. “Te lo digo públicamente porque el papá de mi hijo sabe perfectamente lo vivido. Mi hijo también”, escribió Gianinna, dejando claro que hay una historia personal cargada de reclamos y reproches.

Segundo posteo / Foto: @giamaradona

El descargo de Gianinna no pasó desapercibido y llegó rápidamente a oídos de Yanina Latorre, quien no perdió el tiempo y le contestó. “El Kun es un padrazo. Giannina mezcla los tantos”, disparó y aprovechó para remarcar la buena relación que mantiene con el exjugador: “Es mi amigo, viene a casa a comer asado. Por lo que yo veo, no tengo nada malo que decir”.

Benjamín Agüero y Gianinna Maradona. / Foto: @giamaradona

En medio del fuego, lo cierto es que la tensión entre las Maradona y Latorre no es nueva, pero esta vez escaló a niveles personales que involucran a su círculo más íntimo. Con el recuerdo de Diego aún muy presente y las heridas familiares abiertas, este nuevo enfrentamiento deja en evidencia que los conflictos lejos están de apagarse.