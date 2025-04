Los detalles del reencuentro amoroso entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona sorprendieron al mundo del espectáculo al mostrar señales claras de haber retomado su amorío. Luego de una separación que se dio en mayo del año pasado, los rumores comenzaron a crecer cuando se los vio juntos. El juicio por la muerte de Diego Maradona los volvió a reunir.

Durante una de las audiencias, Daniel Osvaldo fue visto acompañando a Gianinna Maradona, lo que encendió las alarmas sobre una posible reconciliación. Las miradas y los gestos no pasaron desapercibidos, pero fue en Instagram donde confirmaron lo que muchos intuían. La historia publicada por el exfutbolista lo dice todo.

Así están las cosas...

La imagen muestra a Gianinna Maradona en un restaurante, sonriente y relajada, con una canción que no fue elegida al azar. “Vivo per lei”, de Andrea Bocelli, tiene una letra que expresa una profunda devoción por alguien especial. Aunque Daniel Osvaldo no aparecía en la foto, el mensaje es evidente.

Gianinna Maradona, por su parte, no se quedó atrás y reposteó la imagen con un guiño cómplice. Primero lanzó una broma relacionada con el menú del lugar, pero luego sumó un “TE AMO” en letras mayúsculas, confirmando que el cariño entre ellos sigue intacto.

La respuesta de Giannina.

La pareja ha tenido una relación con idas y vueltas, marcada por momentos de exposición y también por silencios prolongados. Este acercamiento ocurre en un contexto muy especial. El juicio por la muerte de Diego Maradona ha tenido una carga emocional fuerte para la familia y la presencia de Daniel Osvaldo en este proceso fue interpretada como un gesto de apoyo importante.