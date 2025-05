El filoso argumento con el que Yanina Latorre acorraló a la presunta amante de Diego Brancatelli

En los últimos días, Diego Brancatelli quedó en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran unos supuestos chats suyos con Luciana Elbusto, la periodista señalada como amante del panelista de Argenzuela (C5N). Y ahora, luego de que la comunicadora haya refutado la veraciad de los mensajes en cuestión, Yanina Latorre la cruzó con un filoso argumento.

En la emisión de este martes de Sálvese quien pueda (América TV), la conductora se refirió al descargo que hizo la mujer que quedó involucrada en una presunta relación con Brancatelli. Mientras compartían un compilado con los momentos más destacados en la televisión y en las redes sociales, Latorre reparó en un particular detalle de los dichos de Elbusto.

"Hoy seguimos con el caso Brancatelli. Es raro, porque no habló en público, habló en privado. Nadie lo termina de negar, nadie termina de decir. Ella dice 'me hackearon'. Si te hackearon, es verdad. Raro. Y nadie me llamó para decirme 'de dónde lo sacaste, por qué lo contaste'", comenzó Yanina Latorre.

Yanina Latorre, picante con el descargo de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto

Luego cuando el panelista Fede Popgold le preguntó si los chats de Diego Brancatelli con Luciana Elbusto son reales, la líder de SQP no dudó en responder. "Yo te estoy diciendo que son ciertos".

La postura de Yanina Latorre sobre los presuntos chats de Diego Brancatelli

Poco después, cuando en el programa compartieron imágenes de los descargos del trabajador de C5N y Luciana Elbusto, Yanina Latorre completó: "Me cae re bien ella, pero quién le va a hcer inteligencia, con todo el amor del mundo, y cuando vos decís 'me hackearon el teléfono', es que el chat es real. No estás diciendo que es un chat fake que alguien se inventó".