Yanina Latorre lapidaria contra Dalma Maradona tras sus picantes críticas

La siempre picante panelista Yanina Latorre calificó de dramón a la reacción de Dalma Maradona, al responder a los comentarios del actor Gonzalo Valenzuela sobre su padre. Además, la conductora repasó las controversias que rodearon al legendario futbolista. Por su parte, la hija del Diez replicó recordándole a la periodista de espectáculos que a ella le tiraron los cuernos.

"Ella se queja todo el tiempo que ella ‘le tiran los cuernos’, algo que ella nunca hizo y ella me está tirando a mí cosas que supuestamente mi papá hizo, no tengo ganas", expresó Dalma Maradona en el programa de Bondi Live. Y añadió: "Como a ella no le gusta que le tiren cosas por la cabeza, que no tiene por qué contestar, porque es real, yo tampoco tengo ganas".

La conductora de Yanina 107.9 (El Observador), lanzó un enérgico descargo dirigido a Dalma por aludir a infidelidades pasadas. Aseguró que la hija de Maradona no tiene fundamentos para opinar sobre su vida privada. "No entiendo cuando me dice a mí, porque todas van a lo mismo, a ‘cornuda’. Dalma de mi corazón bonito, cuando me decís cornuda te grafica", replicó Latorre, fiel a su estilo tajante.

Yanina Latorre liquidó a Dalma Maradona en su programa del Observador

"En ningún momento hablé de vos, solamente di mi opinión sobre tu papá, que es un tipo público, no tiene nada que ver", argumentó Latorre. Sin embargo, continuó con una dura crítica hacia el astro del fútbol: "Y conté que ustedes (la familia de Diego) se enojan por todo cuando tu papá es un tipo que salía con chicas de 14 años, se drogó toda la vida, escupió hijos".

Dalma Maradona criticó a Yanina Latorre por hablar mal de su padre.

Foto: Captura Bondi Live

Para concluir su potente descargo, Yanina expresó: "Y te aclaro, Dalma, es mejor comerse un cuerno, porque aparte tu papá de cuernos tiene historia, que escupir hijos, coger pendejas de 14 años, cambiarle el pis al pibe y cortarle la carrera". Finalmente, para desafiar a Dalma sentenció: "Si querés, seguíme pegando y decime cornuda, que me chupa un huevo, a ver si vos tampoco no te salvás".