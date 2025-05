El episodio más insólito de Vicky Xipolitakis en la TV argentina cumple 11 años: "¡Vos tenés 'shampain' en las venas!"

La griega, Vicky Xipolitakis. Una de los personajes más mediáticos de la televisión argentina, sin dudas, ha sido generadora de los mejores momentos de la pantalla grande. Su espontaneidad y poco sentido del ridículo crean bloopers por si mismos. Recientemente, uno de los tantos episodios protagonizados por la mediática modelo cumplió 11 años, y llegó el momento de revivirlo.

Ocurrió en 2014 durante el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, Showmatch. El programa que vio pasar numerosas caras del espectáculo argentino, albergó este recuerdo de la rubia. La mujer se mostró emocionada luego de realizar una presentación que se llevó los halagos del público y jurado, Xipolitakis atravesaba un momento difícil y lo demostró en vivo y directo.

"¡Los amoooooo!. Esto es mucho para mí, estoy muy emocionada. Estoy cumpliendo un sueño muy importante", gritó desaforada, pero luego se puso más seria al recordar a Norma Pons. "Tengo un gran dolor en mi corazón, se me fue la persona que amo. 'Una de la persona que en el verano los amo', ella me defendió, como Moria", comentó. "Ella me decía '¡vos tenés shampain (champagne) en las venas!' Norma, te amo por siempre y para siempre", afirmó con la voz quebrada y afónica, característico de Vicky.

Marcelo Tinelli le puso humor a la situación para cortar con el clima desaforado. "Yo tengo vino en las venas, porque tomé al mediodía. Espero que la gente del gobierno de la Ciudad no me haga un control.", dijo el conductor de Showmatch, acto seguido pidió llamar a Peluche, el novio dominicano de la modelo.

En la llamada se escuchaban gritos y música que hacían imposible el diálogo. Fue allí cuando el conductor pidió la pausa y al regresar del corte, el hombre apareció en escena. El dominicano contó cómo iba su vida y charló con Tinelli con confianza.