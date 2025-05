Antonela Roccuzzo posó para la tapa de Vogue y habló de todo: así se ve en sus mejores fotografías

En un inesperado y encantador giro, Antonela Roccuzzo decidió dar un paso al frente y compartir una parte de su mundo en una entrevista exclusiva para Vogue México. La rosarina, que suele mantener un perfil bajo a pesar de su popularidad mundial, se abrió en una charla íntima con la periodista Julieta Otero y habló de su infancia, su familia y cómo ha sido vivir a la sombra de la fama.

Antonela Roccuzzo para Vogue. / Foto: @voguemexico

Las fotos que acompañan la nota fueron realizadas por el prestigioso Lucas Ricci y coronan la portada con una Antonela auténtica y radiante. Sin lugar a dudas, toda la entrevista y las imágenes sorprendieron al mundo entero con una faceta desconocida de la esposa de Lionel Messi.

“Todo esto es nuevo para mí. Es de a poquito ir animándome. Estoy en ese aprendizaje conmigo misma, rompiendo mis propias barreras”, confesó con una sinceridad poco habitual en este tipo de entrevistas. Su tono, cálido y reflexivo, dejó en claro que no se trata de una celebridad más, sino de alguien que empieza a abrazar nuevas facetas de su vida con mucho respeto y autenticidad.

Antonela Roccuzzo para Vogue. / Foto: @voguemexico

Al recordar su partida de Rosario, Antonela se mostró especialmente emotiva: "Cada vez que podemos nos vamos a Rosario, no soltamos (...) El irme de casa tan chiquita fue complicado y, aparte, en ese momento no había la conexión que hay ahora. Sin mi familia ni mis amigas, todo era nuevo, otras costumbres, no conocía nada”. Una frase que dejó ver cuán desafiante fue ese inicio de su nueva vida junto a Messi, años atrás, en Barcelona.

Antonela Roccuzzo para Vogue. / Foto: @voguemexico

También habló desde su costado más maternal, con una ternura palpable: "Hoy, siendo mamá, yo creo que si Thiago, que es el más grande, me llega a decir que se va, no sé qué haría". A pesar de la exposición que tiene, la familia Messi-Roccuzzo sigue priorizando una crianza con valores tradicionales y una rutina lejos del caos mediático.

Antonela Roccuzzo para Vogue. / Foto: @voguemexico

“Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos”, destacó. Consciente de las miradas ajenas, Antonela insiste en que el lujo y la fama no definen su esencia: “Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas… Es fundamental que sepan que no somos más que nadie”.

Antonela Roccuzzo para Vogue. / Foto: @voguemexico

Hoy, con los chicos creciendo y más autonomía en su día a día, Antonela reconoce que está en una etapa nueva: “Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo”. Una nueva Antonela Roccuzzo empieza a escribirse, y lo hace con la misma calidez que siempre la caracterizó.