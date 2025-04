Antonela Roccuzzo arrasó con un vestido llamativo y joyas de Tiffany

Antonela Roccuzzo sorprendió en sus redes sociales con un look que consistió de un vestido rosa, joyas brillantes y una presencia que, como siempre, impone sin necesidad de exagerar.

En una de sus últimas historias de Instagram, Antonela compartió fotos donde no solo mostró su sonrisa característica sino también un outfit muy llamativo. El protagonista del look fue un vestido rosa chicle, de mangas largas y escote profundo, con un frunce en los laterales que le daba un toque súper canchero y femenino a la vez. Antonela apostó a algo simple pero efectivo, nada recargado, pero con detalles que elevan el look al máximo.

Lo que realmente terminó de cerrar la jugada fueron las joyas, contando con un collar impactante, una pulsera, un anillo gigante y aros a juego, todos firmados por Tiffany & Co., lo cual no es casualidad, puesto que Antonela es embajadora de la marca y suele lucir sus piezas más exclusivas en los eventos de alto perfil a los que asiste. Esta vez, el toque distintivo fueron las piedras verdes, que resaltaban todavía más con el color del vestido y le daban un aire sofisticado, muy en sintonía con su impronta.

El makeup que eligió para acompañar este look también fue un acierto total, con piel luminosa, sombras en tonos tierra y labios nude. Todo muy natural, como suele preferir ella, dejando que el verdadero foco estuviera en las joyas y en el vestido. El pelo, lacio y suelto, completaba una imagen que se veía pensada hasta en el último detalle, pero sin perder esa vibra relajada que tanto la caracteriza.

Mirá el look de lujo de Antonela Roccuzzo:

Las joyas fueron las protagonistas del look.