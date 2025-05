Una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi apareció llorando y generó preocupación: los detalles de una novela sin fin

El fin de semana luego del viaje a Turquía, la situación que rodea a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, colapsó a niveles impensados. Pero, en esta novela turca sin fin, quienes se ven afectados son los hijos de cada quien. En el caso del futbolista y la empresaria; las dos niñas que tienen en común habrían salido muy afectadas luego de enterarse del viaje al Galatasaray.

Las respectivas imágenes compartidas en las cuentas de Instagram habrían despertado el malestar en Francesca e Isabella Icardi. La información fue brindada por Yanina Latorre, luego del fuerte cruce en mensajes con la China Suárez.

Una de las imágenes compartidas por Suárez. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

"El está en Estambul, las nenas no van al colegio por dos días, lloran todo el tiempo. Vino un médico y les dio un certificado que está subido al expediente y habla de un 'ataque de nervios de una nena de nueve años que se le recomienda terapia'. Las chicas no hacen terapia psicológica porque el padre no les firma", empezó Latorre en el cierre de SQP (Sálvese Quien Pueda). Al finalizar el programa, la conductora continuó el relato en LAM (América TV).

"Las nenas de Wanda están realmente muy mal, no quieren ir al colegio por lo que le preguntan las compañeras. Las chicas están enojadas con el padre, ayer llegó la ambulancia por un ataque de nervios en una nena de nueve años, les aconsejó la terapia pero Mauro no quiere facilitarle la vida a Wanda. Él tampoco está haciendo terapia y la única terapia que tienen es la del Ministerio Público Tutelar, pero recomiendan una terapia privada".

Luego, Yanina dio detalles sobre la llamada entre Mauro Icardi y sus hijas, Isabella y Francesca: "Hablaron, le reprocharon todo, las camisetas. Ayer (martes) tocaba la primera conversación para revincularse. Ellas le preguntaron 'mostrame la casa, mostrame mi cuarto' y él no les quería mostrar porque estaban instalados los hijos de la China".

"En un momento dicen '¿Dónde están durmiendo los hijos de Eugenia?, y él les dice 'en el cuarto de ustedes', '¿Y por qué no están en el cuarto de invitados?, 'Porque sino estarían muy apretaditos', 'Y están en mi cama?'", relataba Latorre.

Luego, Marcela Feudale acotó: "Él subió una historia en donde había puesto incluso a los chicos de Wanda", a lo que Yanina respondió que fue el motivo que enojó a Eugenia Suárez.

"Ayer en la conversación, la Licenciada (Fernanda) Matera le pidió que dejara de subir contenido con los hijos de la China, porque a hijas, que no pueden estar con él por su culpa porque no está facilitando la revinculación porque no cumple lo que el juez pide".

El video de una de las hijas de la pareja que preocupó a algunos

Recientemente, Wanda Nara junto a sus cinco hijos, presenciaron el Avant Premiere de Lilo y Stitch. Durante la pasarela en la alfombra, Francesca Icardi se la vio lagrimeando, algo que no pasó desapercibido. La revista Pronto documentó el momento y la publicación en Instagram cosechó cientos de comentarios.

Entre los mensajes de la gente, estaban los siguientes: "Lo peor que un padre puede hacer es romperle el corazón a sus hijos, es una herida que no cierra nunca, a los hijos se los cuida, se los preserva de toda la mierd*", "La madre las lleva el cine, el padre no pasa manutención y encima deja que la moncha les resfriegue lo bien que la pasan", "La nena esta llorando por la falta de empatio de los periodistas que le gritan, Wanda, Mauro y la China".