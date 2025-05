El fuerte cruce al aire por mensajes entre Yanina Latorre y la China Suárez en SQP

La panelista Yanina Latorre reveló este martes en SQP (América TV) que mantuvo un cruce furioso por mensajes privados con la polémica actriz María Eugenia Suárez. El conflicto surgió luego de que la intérprete publicara un enigmático descargo en Instagram, criticando a ciertas periodistas sin mencionarlas. "Me insultó llamándome bolu**, cornuda y mala profesional. En este momento seguimos discutiendo", confesó la conductora ante sus compañeros de programa.

La guerra de chats escaló rápidamente, según relató Yanina. "Me envía imágenes mías llorando cuando sufrí una infidelidad. Es cruel. Alguien la atacó en redes durante el fin de semana, y ahora descarga su furia conmigo", agregó. Además, Latorre contraatacó recordándole a Suárez sus polémicas pasadas: "No me burlo de vos. Cuento data. Vos te burlaste de (Eugenia) Tobal, de Wanda (Nara), de Pampita. Fui cornuda, pero yo no me gar... a casados. Yo fui víctima, en cambio, vos sos victimaria de las minas. Te burlás de mí que soy cornuda. Yo prefiero ser cornuda y no romper familias".

La China Suárez compartió los chats con Yanina. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Uno de los momentos más álgidos llegó cuando la rubia acusó a Suárez de exponer a los hijos de Mauro Icardi durante un partido en Turquía. "Sos tan hija de pu* que el sábado, en Estambul, a tus tres pibes les pusiste la camiseta de Icardi y dos nenas, de nueve y ocho años, que se merecían estar en esa final con el padre, vieron todo llorando. Tengo el ceritficado médico. Llegó la ambulancia, crisis de nervios. Las nenas no fueron ni el lunes ni el martes al colegio, porque tienen vergüenza de los Tik Toks viralizados del padre festejando con vos y tus tres pibes con la camiseta de Icardi". afirmó con absoluta vehemencia Yanina.

Yanina Latorre también compartió los chats con la China.

Foto: Instagram @yanilatorre

En respuesta, la actriz compartió fragmentos de la conversación en sus historias de Instagram, acompañados del mensaje: "A veces hay que dejar de callar". Entre los intercambios filtrados, se leía una frase de Latorre: "Te deseo una cuarta parte de mi vida a los 55", a lo que Suárez replicó: "Prefiero ganar Martín Fierros honradamente, no como vos".

El picante cruce de mensajes de Yanina Latorre y la China Suárez en SQP

SQP amplificó la polémica al difundir más capturas donde Suárez increpaba a Latorre: "Debería darte vergüenza. Pasás el día difundiendo mentiras sin verificarlas". Por su parte, la panelista mostró cómo la actriz reaccionó a una de sus publicaciones, desafiándola: "Me pongo firme cuando y con quien me parece". La batalla, lejos de apaciguarse, sigue sumando capítulos en redes.