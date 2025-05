La China Suárez habló despectivamente de sus exparejas y la evidencia quedó expuesta

La actriz Eugenia conocida como la China Suárez no se quedó callada ante los comentarios sobre su vida privada y salió al cruce de periodistas y panelistas que opinaron sobre sus relaciones sentimentales. Uno de los enfrentamientos más virulentos fue con Yanina Latorre, a quien desbloqueó en redes para sostener un tenso diálogo que la conductora de SQP (América TV) no dudó en difundir.

"¿Una chiquitita como la nipona diciendo que los padres de sus hijos son dos ratas?", cuestionó Latorre en una publicación donde expuso fragmentos de la conversación. En medio del intercambio, la panelista lanzó: "Querías ser botinera, te llegó tarde. Yo tengo la vida resuelta", a lo que Suárez replicó con ironía: "Sí. Porque te mantuvieron toda tu vida y se te dio por pelotudear en la tele de grande jajaja".

La discusión escaló cuando Yanina insistió: "Nadie me mantuvo, vos querías que te mantengan. Lo lograste tarde. No pelotudeo, vos pelotudeás". La China no tardó en contraatacar, refiriéndose a sus exparejas con dureza: "Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20 jajajaja", dejando en evidencia la tensión con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de sus hijos, destratándolos pese a que le firmaron los permisos correspondientes para que la actriz viaje a Estambul con los hijos que tiene en común con los actores.

El tenso intercambio de mensajes entre Yanina Latorre y la China Suárez.

Foto: Instagram @yanilatorre

Cabe destacar que, si bien ambos actores autorizaron el viaje de los menores a Turquía, se oponen rotundamente a que se radiquen en el país donde actualmente reside el futbolista. Mientras tanto, Suárez decidió dejar momentáneamente su disputa con Latorre para enfocarse en otro frente: Guillermo López, abogado de Wanda Nara, a quien acusó de acosarla en redes. La actriz exhibió un mensaje del letrado donde este insinuaba que su hijo tendría una orientación homosexual, algo que ella consideró inaceptable.

La China Suárez viajó a Turquía con los hijos que tiene en común con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Foto: Instagram @sangrejaponesa / captura pantalla Telefe

El conflicto mediático sigue en ascenso, demostrando que la China no está dispuesta a tolerar comentarios sobre su vida sin responder con la misma contundencia. Su actitud reafirma su postura de no callar ante lo que considera ataques injustificados.