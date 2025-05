Revelaron qué piensan Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré respecto al viaje de la China Suárez con sus hijos a Turquía

El tenso enfrentamiento entre Yanina Latorre y la China Suárez, que se viralizó en las últimas horas, derivó en un debate público sobre el rol de los padres de los menores involucrados. La conductora de SQP (América TV) exhibió este martes en su programa y en LAM (América TV) los mensajes agresivos que intercambió con la actriz, quien viajó a Turquía con sus tres hijos para acompañar a Mauro Icardi, con el aval de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Durante la transmisión del ciclo liderado por Yanina, sus panelistas no dudaron en analizar las implicancias de la polémica situación. Federico Popgold sugirió que Suárez, al intentar perjudicar a Wanda Nara, terminó beneficiándola indirectamente. Por su parte, Ximena Capristo enfatizó: "Acá las afectadas son las nenas. Ellas y los varones de Wanda, porque ellos se criaron con Mauro".

La discusión se intensificó cuando Majo Martino agregó: "Y los hijitos de la China también porque los usa para dañar a Wanda". Entonces Capristo discrepó, recordando que Vicuña y Cabré autorizaron el viaje: "Sí, pero los padres están de acuerdo porque, si no, no les hubiesen firmado los permisos para que salgan del país".

El debate sobre el viaje de la China Suárez con los hijos de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré a Estambul

Ante esto, Latorre cuestionó la postura de Cabré, describiéndolo como alguien implacable. Martino coincidió y aseguró: "Debe estar indignado y Benjamín también…". Aunque Capristo insistió en que los padres respaldaron la decisión, la conductora replicó: "A veces firmás para no tener quilombo", y añadió con firmeza: "Si yo fuera el padre no te firmo nada, porque no estoy de acuerdo con todo este circo".

El futbolista debió viajar a Estambul y su novia lo acompañó junto a los hijos que tiene en común con Vicuña y Cabré.

Instagram @mauroicardi

El momento más revelador llegó cuando Martino compartió una conversación reciente con Vicuña: "Están resignados esos padres. Yo hablé con Benjamín Vicuña hace poco en Madrid y está resignado. Me dijo ‘no me queda otra que aceptar’". La confesión cerró un debate que dejó en evidencia las complejidades detrás de este intenso escándalo mediático.