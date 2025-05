Habló el abogado que hizo el repudiable comentario sobre el hijo de la China Suárez

En medio del escándalo por el tenso cruce de mensajes con Yanina Latorre, María Eugenia Suárez dejó de lado su guerra contra la conductora de SQP (América TV) para apuntar contra los abogados de Wanda Nara, especialmente contra Guillermo López, a quien acusó de hostigarla en redes sociales. La actriz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el cual el hombre le dice que su hijo será homosexual. A raíz de esta situación el letrado salió a hablar para defenderse de las acusaciones.

“Sabías que (el nombre del hijo de Suárez) va a ser terrible pu** no? Ya tiene rasgos de homosexualidad infantil”, decía el repudiable comentario que el abogado hizo en el sticker de preguntas de las historias de la mencionada red social de la China Suárez. La actriz no dudó un momento y lo publicó en su cuenta de la misma red social para exponer el hecho expresando: “Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio. Aún no me entra en la cabeza cómo alguien puede destilar odio contra un niño. Cualquier decisión que tome cualquiera de mis hijos el día de mañana, será abrazada con todo el amor del mundo. Sí, amor, eso que tanto te falta a vos, Guillermo”, le dedicó Suárez al abogado.

En otra historia, la China expuso la cara del letrado que trabajaría para Wanda Nara y explicó: “Es abogado, homofóbico, misógino. Quisimos denunciarlo con mis abogados pero no tiene matrícula”.

El mensaje que recibió la China Suárez en su caja de preguntas de la mencionada red social.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Guillermo Gastón López, director del estudio Payarola y Asociados, salió al cruce de las acusaciones de la China Suárez y Mauro Icardi, negando categóricamente haber enviado los mensajes agresivos que ambos denunciaron. Aclaró que, si bien forma parte del mismo equipo legal que representa a Wanda Nara, su rol es administrativo y no litigante: “Mi función es vincular a los abogados con los clientes; nunca fui el representante de Wanda, ese es Nicolás Payarola”, sostuvo.

La palabra del abogado acusado por la China Suárez

El ejecutivo desmintió cualquier participación en la polémica en la que se vio envuelto tras lo expuesto por la China Suárez, durante una conversación telefónica con el programa Intrusos (América TV), calificando de absurdo que alguien en su posición escribiera tales comentarios desde una cuenta verificada. “Nadie en su sano juicio publicaría algo así sobre un niño o una mujer. Esto parece un montaje para perjudicar al estudio”, afirmó. Ante la consulta de Paula Varela sobre si la cuenta era efectivamente la suya, respondió con cautela: “Vi lo que publicaron, pero me bloquearon el perfil por denuncias. No sé si fue un posteo, una historia o qué”.

La controversia surgió tras la difusión de supuestos mensajes ofensivos atribuidos a López, quien insiste en su inocencia y sugiere una posible manipulación. Mientras la situación genera revuelo mediático, el estudio jurídico busca desvincularse del escándalo, reiterando que el abogado titular de Wanda Nara es Payarola y no López, quien solo desempeña tareas de gestión.