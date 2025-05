El Chinagate arde: Yanina Latorre no se queda atrás y reveló nueva información sobre Mauro Icardi y la China Suárez

Yanina Latorre y la China Suárez es un dúo no dinámico. Las mujeres pertenecientes al espectáculo argentino no pueden verse y a la luz está más que claro. En la noche del martes, la actriz se cansó de las reiteradas críticas hacia su persona y salió a responder a sus "haters". Dentro de ese grupo de personas, entra la conductora de SQP (América TV).

Eugenia declaró el pleito virtual con una historia en Instagram y fue contundente con su descargo: "Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa, si yo hablara, las hago mierd* a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen".

La primera historia de la China. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

Tras lo ocurrido, la mujer abrió la posibilidad de responder a las preguntas del público consumidor, y la mayoría criticaban varios aspectos de su vida. Pero, lo externo no fue lo único cometido, y es que Yanina Latorre expresó haber recibido mensajes privados de parte de la "nipona", apodo que la conductora usa para referirse a la actriz.

Una historia de la China Suárez que muestra parte de la charla. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

"Pero Yani... Si vas a subir, subí lo que no te conviene también", fue una de las tantas irónicas respuestas de Eugenia Suárez. A raíz de la revelación de capturas de pantalla, mensajes, idas y vueltas; la panelista de LAM decidió continuar con la información que dice poseer.

"Que nochecita, qué día. Cuando enloquecen, cuando contestan, cuando se sacan es porque les entró la bala", arrancó Latorre su descargo y continuó: "Me da ternura que a Mauriño le escriben las respuestas, conozco a la que se las escribe", refiriéndose a las contundentes respuestas de Mauro Icardi en sus historias.

"Acá no se salva nadie. Si son tan felices, ¿Qué hacen subiendo historias y contestando haters? La nipona, que disfruta del sufrimiento de mujeres y las insulta con el dolor, quedó mudita, ¿no?"

"Tiene vocero, patético. Y si los dos son tan guapos, ¿Por qué no hablan?, detrás del telefonito todos somos vivos", dijo tajante la conductora. Para finalizar, expresó: "La enloquece el hate. Que alguien le avise que la odian por mala mina, por amoral, por insensible. La cantidad de cosas que estoy recibiendo".

Último posteo de Latorre. Créditos: Instagram / @yanilatorre

Minutos más tarde, Latorre compartió en su Instagram una irónica imagen: "Agrego mi nuevo oficio al CV. Presupuestos por privado. Paseadora de perros con experiencia".