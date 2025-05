Mirtha Legrand confesó lo que todos querían saber sobre Wanda Nara y Maradona: "No me dejaron dormir"

Mirtha Legrand no tiene filtros y eso la mantiene vigente. En su última cena, la diva fue contundente contra Wanda Nara, al referirse al tema que la rodea a la empresaria. La conductora se preguntó ¿Cómo llegó la Bad Bitch hasta donde está hoy? Curiosamente, su dilema la llevó a recordar cierta anécdota.

Sin embargo, aquel recuerdo extraído del baúl de los recuerdos, resolvió un rumor que por años se ha mantenido y que, por mucho tiempo, la expareja de Mauro Icardi mantuvo en secreto.

"Una rubiecita que se te acercó a la puerta del hotel Costa Galana en Mar del Plata, vestida muy sencilla y me dice 'Mirtha, invitame a tu programa'", inició el relato la Chiqui, y continuó: "No sé si pasó la noche con Maradona en la suite de al lado y no me dejaron dormir y toda la noche".

"Unos ruidos de muebles que se movían, y yo le digo '¿Pero vos estuviste en la suite de al lado con Maradona y no me dejaron dormir?' No no era yo, bueno era ella", lo que provocó risas en la mesa de la diva.

"Ya quería estar en televisión y es mucho más millonaria que todos nosotros que hemos trabajado toda nuestra vida", cerró tajante Legrand.

Mirtha Legrand, contundente contra Wanda Nara

Durante su ciclo en El Trece, la presentadora cuestionó duramente a Wanda Nara y la crianza de sus hijos: "A mí lo que me asusta son los cinco hijos que tiene. Están muy expuestos“. El contexto de la charla se dio por la presencia de Ana Rosenfeld, la abogada de la empresaria.

Pero, la letrada salió en defensa de su cliente y también amiga: “Que no le asuste. Están criados maravillosamente bien”. Sin embargo, la diva no se quedó callada y habló sobre el episodio de fin de semana en que Icardi se fue escoltado de la policía en el Chateau Libertador sin poder revincularse con sus hijas: "¿Y si él que quería ver a sus hijas?“.

Completando la idea, La Chiqui dijo: “Yo nunca he comentado este tema, pero me llena de amor hacia esos chicos. Pienso si sufrirán. ¿Tendrán ganas de ver a la madre? ¿Quién los cría?“. A lo que Rosenfeld respondió tajante que “los cría Wanda”.

Para finalizar, Mirtha Legrand reaccionó fuertemente contra Wanda Nara y el escándalo que la rodea y pareciera no tener fin: “Si nunca está la madre. Es extraño todo, es una vida irregular”.