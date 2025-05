Chau, Wanda Nara: el fogoso video de L-Gante junto a una bailarina que confirma el romance

Pareciera ser que Pascuas fue un adiós definitivo para la pareja que en algún momento supo formarse. El cantante de RKT vivió un intenso romance junto a Wanda Nara, pero, demasiado escándalos alrededor lo invitaron a desistir. En su lugar, eligió a otra joven que, según quienes siguen el vínculo demasiado cerca, tiene un gran parecido a la Bad Bitch.

El nombre de Rocío Clericuzzio comenzó a repercutir hace unas semanas, cuando L-Gante fue visto a los besos en un boliche y las fotos no dejaron de circular. La mujer de 28 años que se dedica a las danzas árabes y vende ropa, volvió a ser captada junto a Valenzuela y una relación pareciera gestarse.

La noticia fue anticipada en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde revelaron puntillosos detalles de la nueva relación. "Ahora entiendo porque Wanda no lo suelta", expresó contundente la bailarina, dejando diversas especulaciones en el vivo del programa. El romance se habría dado entre inicios y mitades de abril, cuando L-Gante y Nara se frecuentaban y se dejaban en un constante círculo vicioso.

Ahora es público, pues fue la propia modelo la que compartió en sus redes un video en donde se la ve besando apasionadamente a Elián Valenzuela, algo que fue replicado en los diferentes medios y redes sociales.

La nueva figura de esta novela turca, Rocío Clericuzio, contiene un peculiar historial. Nacida en la zona oeste del Gran Buenos Aires, viene del mundo de la danza. Bien dicho anteriormente, su especialidad son los bailes árabes, disciplina que la llevó a presentarse en escenarios de Turquía y Dubái. Su visual la llevó a ser comparada con la expareja de L-Gante, Wanda Nara, aunque la mujer tiene diez años menos.

La broma de L-Gante que le hizo creer a todos

Hace unos días, L-Gante fue sorprendido por la prensa y se mostró evasivo respecto al vínculo con su acompañante. “No quiero hablar hoy. No, no ando con nadie, no estoy en nada con nadie”, aclaró desde su vehículo. Sobre la presencia femenina a su lado, El exnovio de Wanda agregó: “Es una amiga, es una amiga de hace tiempo”.

La situación tomó un giro cómico cuando Pablito Castillo, un influencer famoso en TikTok, intervino caracterizando a La Pelo, un personaje recurrente en sus contenidos. “Soy la Pelo. Lo conozco yo de la grabación”, bromeó. L-Gante, siguiendo la dinámica, confirmó entre risas: “Sí, es una bailarina de un videoclip”.