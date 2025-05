"Es muy doloroso": María Fernanda Callejón atraviesa una dura crisis económica y sentimental

María Fernanda Callejón no está pasando por su mejor momento. Mientras intenta mantener la calma en lo profesional, en lo personal enfrenta dos situaciones que la tienen emocionalmente al límite. Por un lado, sigue arrastrando conflictos derivados de su separación con Ricky Diotto, y por otro, atraviesa una fuerte crisis con su actual pareja, el exfutbolista Fernando Gamboa.

Los detalles de la situación de María Fernanda Callejón

El tema que más la preocupa en lo inmediato a María Fernanda tiene que ver con un bien material que formó parte del acuerdo tras la ruptura con Diotto: una camioneta que hoy estaría generándole dolores de cabeza. Según se informó en el ciclo Puro Show, a Callejón le habría llegado una intimación por parte de la concesionaria para regularizar el pago de las cuotas del vehículo.

Callejón dio su verdad de los hechos. / Foto: @fercallejon

“Le llegó una intimación para regularizar los pagos y desde la concesionaria advierten que de no hacerlo, se procederá al cobro obligatorio. Pero mientras tanto, hay prohibición para seguir circulando con el vehículo”, reveló Fernanda Iglesias en el programa.

Como si eso fuera poco, en paralelo crecen los rumores de separación con Gamboa, con quien llevaba más de dos años de relación. Iglesias fue contundente: “Me cuentan que estaría en crisis con Fernando Gamboa. Ella vive en Pilar y cuando viene a Capital, siempre se quedaba en la casa de él y ahora se está quedando en un hotel”.

La crisis de Callejón y Diotto. / Foto: Archivo

Los gestos virtuales tampoco pasaron desapercibidos para los más atentos. “Ya no suben fotos juntos y la semana pasada Fernanda lo dejó de seguir en Instagram y ahora lo volvió a seguir. Algo pasa ahí que ellos no están juntos y hace como un mes”, agregó la periodista, dando a entender que la crisis no es reciente.

La palabra de Callejón

María Fernanda Callejón rompió el silencio en Sálvese quien pueda sobre su situación financiera y su vínculo con Fernando Gamboa. La actriz desmintió de forma categórica los rumores que circularon sobre una supuesta deuda vinculada a su camioneta. "No, es todo mentira", aseguró tajante.

La tensión aumentó cuando Yanina Latorre le consultó por su situación sentimental actual. Callejón no esquivó la pregunta y disparó contra su ex: “Vos hiciste una editorial enorme recién con toda la data de mierda que siempre te da mi ex, que es experto en difamarme permanentemente”. Aunque reconoció que está distanciada de Gamboa, aclaró que se trata de una decisión circunstancial: “Es muy doloroso que yo hable así del padre de mi hija, pero yo despecho cero, mi amor. Tengo una vida plena”.

Ante la insistencia de Latorre sobre si estaba separada o no, Callejón aclaró que ya no se siente representada por los rótulos tradicionales. "Yo no estoy de novia, nunca estuve de novia. Novia, pareja, matrimonio, mi mujer, mi marido, son etiquetas que ya no utilizo. Nosotros somos compañeros de vida".