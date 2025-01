Ángel de Brito apuntó duramente contra María Fernanda Callejón por hablar mal de LAM

Otra vez María Fernanda Callejón habló mal de su experiencia como angelita en LAM (América TV), al escuchar sus palabras Ángel de Brito no dudó en criticar fuertemente a la actriz en sus redes.

Pasó en América (América TV) arrancó nueva temporada sumando cambios como tribuna y panel en el que María Fernanda callejón forma Parte. En su primera emisión el programa conducido por Tartu y Sabrina Rojas repasó los 10 años de LAM, clásico ciclo en el que la actriz fue panelista.

La exvedette hizo un comentario criticando a sus excompañeras de ciclo que conduce Ángel de Brito, sentenciando: "Fui angelita, la pasé súper y cuando me fui me reventaron. Ya lo saben, se los dije en la cara... las maltratadoras seriales" . Luego expresó: "Perdón, me echan mañana. Ya sé".

Ángel de Brito le responde a la exvedette usando sus redes. Foto: capatura X @AngeldebritoOk

A través de sus redes, Ángel de Brito le respondió criticando duramente a Callejón en el marco de la celebración del aniversario de LAM exclamando: "Festejamos los 10 años en @AmericaTV. Siendo el programas mas visto y más vendido del canal lejos, por cuarta temporada consecutiva. Y también con esta impresentable de @LaCallejonOk criticándonos en el programa siguiente".

María Fernanda Callejón criticó a LAM en Pasó en América

María Fernanda Callejón continuó criticando a De Brito y su paso por LAM en diálogo con La Criti (Splendid AM 990) disparando: "No me fui mal, me fui maravillosamente bien. Pero déjenme terminar el concepto porque después lo tengo a Angelito rompiéndome las pelotas todo el día por teléfono o las redes". Muy filosa agregó: "Me fui bien, fui convocada varias veces, no era fija. Nunca fui una diablita fija, porque de angelita no tenés nada si estás ahí, y cuando me fui me entraron a matar todas. Cuando son todas mujeres y no hay empatía... Seis o siete mujeres maltratando a otra mujer y desvalorizándola"

Por su parte Ángel de Brito le contestó en sus historias de Instagram: "Sigue buscando prensa esta pobre señora mentirosa, trepadora y mala amiga".