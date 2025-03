María Fernanda Callejón hizo un fuerte descargo tras la polémica por la audiencia con su exmarido Ricky Diotto

La actriz María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sostienen una batalla en la justicia hace tres largos años, pero el acuerdo entre las partes nunca llega. Este miércoles se llevó a cabo la segunda de mediación con su ex y no lograron llegar a una resolución ni por la división de bienes como así tampoco por la cuota alimentaria para su hija Giovanna.

"Ayer se dio la segunda audiencia de liquidación de bienes, que estoy esperando hace más de un año y medio y, como siempre, al minuto que terminó la audiencia, se filtró. No fue una linda experiencia, no por mi patrocinante y por mí, la otra parte dejó muchísimo que desear, fue muy impactante", expuso María Fernanda Callejón en sus historias de Instagram.

"Estoy harta de que se digan cosas que no son, lo que se leyó por ahí, no es cierto. Todo lo que ocurrió se filtró al revés, como siempre, no me extraña nada después de tres años de martirio. Ya no espero que pase nada normal de gente adulta y coherente", sentenció la actriz haciendo referencia a la compleja situación con su ex Ricky Diotto.

El fuerte descargo de María Fernanda Callejón sobre la dura situación con su ex Rocky Diotto

En algunos videos que compartió en sus redes mientras llegaba al gimnasio para entrenar, Fernanda Callejón expresó: "Se dijeron falacias, cosas que no ocurren. Nadie me paga el circo de nada. Tanto la jueza como el consejero muy bien, yo confío en la Justicia terrenal y en la divina. Sigo soportando amedrentamiento y humillaciones cuando la víctima soy yo y por ende, mi pequeña".

María Fernanda Callejón continuó su prolongado descargo revelando algunos aspectos personales que la afectan en esta contienda. "Elijo entrenar, estar saludable, estar bien de ánimo. Yo sé esperar, en la vida gana el que sabe esperar, soy una guerrera, toda la vida lo fui. Lo que importa es lo que pasa en la Justicia, no en la televisión. Falta muy poquito para que hable en primera persona y cuente paso a paso lo que he vivido hasta ahora", escribió la actriz.

Callejón se subió a la cinta para entrenar y siguió contando detalles de la audiencia: "Me quedé muy shockeada con la audiencia de ayer, yo tengo en cuenta la salud mental de nuestra menor y lo que quiero es poner punto final y llegar a un acuerdo, pero cuando del otro lado tenés una pared narcisista, es imposible. No solo hablo con el corazón, hablo con la verdad y con la verdad no ofendo ni temo".