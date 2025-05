El polémico video de la China Suárez en el Galatasaray que despertó numerosos comentarios: "La nueva botinera"

La China Suárez cumplió su deseo y viajó a la ciudad de los sueños de Wanda, país en donde se desarrolla futbolísticamente Mauro Icardi. Se sabe que no viajaron solos, sino que fueron acompañados por los hijos de Eugenia: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

El motivo de dicho viaje fue el último encuentro del Galatasaray, club en donde se desempeña Mauro Icardi y el cual consiguió el triungo de la Superliga. La llegada de la pareja a Turquía fue ovacionada por los hinchas turcos y las imágenes del momento tomaron repercusión rápidamente.

Horas antes, Suárez compartió en sus historias de Instagram un video de Magnolia, Rufina y Amancio en brazos de Icardi en el avión privado. Además, subió dos fotos más de los niños: una del más pequeño con sus auriculares y otra de los tres en las que las pequeñas sostienen unos muñecos.

En su cuenta de Instagram, la China también compartió una publicación y mostró las camisetas del Galatasaray de sus hijos con sus nombres en la parte de atrás y dos camisetas con el nombre de la actriz.

Horas posteriores a la victoria del club, la mujer protagonizó un video que generó fuertes comentarios. En el mismo, se visualiza a Suárez y sus tres hijos en medio del festejo, detrás de Mauro, quien camina por la cancha.

La publicación se viralizó por las redes sociales y algunos usuarios compartieron lo visto, como fue el caso de SQP (Salvese Quien Pueda), programa conducido por Yanina Latorre. El texto que acompaña al video profesa: "Qué protagonismo tiene la nueva botinera".

"Mauro Icardi NO es buen padre. Es bueno cuidando los hijos de la mujer que está a su lado, sean propios o no", "Igual que Tini en la final del mundo, porque de Paul no llevo a sus hijos", "Que hacen los nenes ahí como los expone ella misma", fueron algunos de los comentarios emitidos en la publicación.