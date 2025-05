Se las mandó: desmienten el supuesto regalo del Galatasaray a Wanda Nara y los comentarios la defenestraron

En Turquía se celebra el Día de la Madre y el Club Galatasaray obsequió ciertos detalles a las mujeres del equipo al que pertenece Mauro Icardi. El abultado ramo de rosas rojas y la carta con dedicatoria, llegó a los pocos días de que la China Suárez e Icardi anunciaran su compromiso.

"Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros. Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo”. La carta culminó con un agradecimiento por parte de Galatasaray Sportif A.S.

El obsequio del club de Icardi a Suárez. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

Por su parte, la empresaria habría recibido un regalo similar por parte del equipo de su expareja. "Feliz día a nuestra Leona. Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído" relata la carta de Wanda Nara.

"Felicidades hoy y siempre, nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre", culmina Galatasaray Sportif A.S. A la par de la dedicatoria, acompañan unas rosas blancas, lo que aparenta ser un cajón con un león y una leona y una manta.

El Galatasaray nunca le hizo dicho regalo a Wanda Nara

Cuando Wanda Nara subió a sus historias el supuesto regalo que le hizo el Galtasaray comenzaron las dudas. Primero, la empresaria no etiquetó al equipo, como sí lo hizo la China Suárez. Pero, además, la letra, algunas faltas de ortografía y posibles errores de tipeo hicieron que los rumores crezcan, además de la diferencia de las flores, rojas por blancas. Ahora, dos periodistas turcos confirmaron que el club no envió nada a la ex de Mauro Icardi.

Sami Yen Haber, en su cuenta de Instagram y X, escribió: "Galatasaray no envió nada a Wanda Nara". Por otro lado, el medio sí compartió el posteo de la actual novia de Mauro Icardi, informando que ella había recibido el presente del equipo turco. Por su parte, otro periodista deportivo de Turquía, Burhan Can Terzi, puso: "Galatasaray no envió institucionalmente ese kit a Wanda Nara".

Wanda Nara, desmentida. Créditos: X / @ElEjercitodeLam

A su vez, Mauro Icardi fue notificado de la acción de su expareja: "Mauro, esto no hemos hecho nosotros, no lo haríamos sin hablar contigo". La captura de dicho mensaje fue expuesta por Yanina Latorre.

Por supuesto, la acción de la Bad Bitch no pasó desapercibida en las redes sociales, quienes la trataron de mitómana y loca: "Que suelte ya", "Era súper obvio, con solo ver la redacción, la letra. Wanda está loca", "Canje en un psiquiátrico necesita".