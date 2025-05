El insólito video de una cronista contra TN que generó repudio: "Una tara*, que se vaya"

Giuliana Salguero vivió un mal momento y no dudó en expresarlo. La periodista expuso su malestar con TN tras un móvil desde San Antonio de Areco por el temporal que afectó a varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

El sábado 17 de mayo, la cronista llegó en un camión a las zonas inundadas pero cuando quiso recorrer el lugar en lancha, no la dejaron porque eran para rescatar a los afectados.

Luego, en otra salida al aire, expresó: "Intentamos mostrarles cómo están viviendo los vecinos de San Antonio de Areco. Lo que les pasa a ellos es lo que nos está pasando a nosotros ahora, desperfectos con la lancha, incertidumbre por no saber cómo volver... No estamos lejos de donde salimos, pero la corriente nos lleva".

Giuliana Salguero, movilera de TN. Créditos: Instagram / @giuli.salguero

Después de su relato, Giuliana no volvió a salir al aire, por lo que generó incertidumbre entre los televidentes respecto a si pudo regresar sana y salva a su hogar.

Tras lo ocurrido, la cronista publicó un video a modo de descargo en su cuenta de Instagram, que a las pocas horas lo eliminó. Allí expresó: "Ustedes se quedaron con ganas de saber por qué no se terminó la historia en la que estábamos en un bote naufragando y nadie nos asistía".

"No salió al aire por cuestiones de producción, pero yo les quiero mostrar las consecuencias de esos móviles". Acto seguido, sacó de una bolsa sus pertenencias mojadas tras la cobertura y sentenció: "¿A quién le parece justo que yo tenga que pagar por esto?".

Durante el video, varios usuarios expresaron la extraña conducta de la mujer, quien aparecía tomando una bebida y en bata negra. Los comentarios no tardaron en llegar, quienes la trataron de drogadict* y la defenestraron: "Le importa un carajo los inundados, solo mostrarse ella", "Es re bizarra, no sirve para otro canal que no sea Crónica", "Miles de personas sufriendo y ella quejándose por unas remeras", "Es una tarad*, lo mejor que puede pasar es que se vaya del canal".