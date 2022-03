Una cronista del programa de Fabián Doman fue amenazada en vivo en plena calle

Un incómodo momento se vivió este martes en vivo cuando una movilera del programa de Fabián Doman fue amenazada en vivo en plena calle. Un trapito irrumpió cuando la notera Giuliana Salguero estaba al aire, y el episodio quedó registrado por la cámara de Momento D (El Trece).

La cronista estaba esperando a Leo Alturria para hacerle unas preguntas sobre el escándalo con Lizy Tagliani, cuando Doman señaló: “Hay un señor que los está molestando y nada tiene que ver con Leo, ¿quién es?”, Entonces la notera explicó que había personas en estado de ebriedad que los querían amenazar.

“Sí. Nos están apretando desde que empezamos y nos piden plata para salir al aire”, aseguró la periodista desde una esquina ubicada en el barrio porteño de Palermo.

“Hay trapitos de notas. Eso no lo escuché nunca”, expresó sorprendido Fabián Doman. Por su parte, la cronista que le habían pedido 50 pesos para poder quedarse en la esquina y hacer la entrevista. Además, la movilera detalló que los trapitos molestaron a otras personas que pasaban por el lugar y a los comerciantes de la zona.

“Le pedí ayuda a un policía que los alejó, pero volvieron a pedir dinero extorsivamente”, agregó la comunicadora mientras los agresores se acercaron nuevamente. “Ahí viene. No me saquen del aire. Cortala porque la calle no es tuya. Esto es público. Le pido a la policía que por favor venga”, reclamó la mujer.

Sin embargo, el trapito permaneció en el lugar e intentó acercarse a la cronista mientras vociferaba algunas palabras. Finalmente, en medio de titubeos, el hombre se cruzó de esquina.

Afortunadamente, el momento de tensión terminó de manera distendida cuando los panelistas y Fabián Doman le agredecieron a un hombre que le sirvió de escudo a su colega mientras el trapito estaba al acecho.