La inesperada revelación de Fabián Doman sobre la China, Icardi y Wanda: “La historia no es como la cantaron. Alguien…”

No hay muchas dudas al respecto, el Wandagate fue el escándalo del 2021. Aunque compitió cabeza a cabeza con la polémica separación de Fernando Gago y Gisela Dulko, la historia protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez se llevó el premio mayor. Sin embargo, no todo terminó ahí, porque ahora Fabián Doman decidió meterse.

El periodista regresó con todo a la televisión en su nuevo programa, Momento D (El Trece). Desde allí encara todos los ángulos y habla de lo que sea, incluidos temas como el que dejaron en la agenda la pareja que vive en París y la actriz argentina.

Pese a que aquel escándalo casi logra terminar con el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, el capítulo ya está cerrado para ellos y lograron vencer todos los obstáculos, porque como dicen el amor puede más. Por su lado, la China Suárez está feliz con su romance con Armando Mena Navareño. Pero ahora, Fabián Doman aseguró que lo que se dijo al respecto no lo es todo. ¿Las cosas no están tan tranquilas como parece?

El conductor decidió romper el silencio y decir algo que muchos se estaban mordiendo la lengua por gritar a los cuatro vientos. "Algún día contaremos la verdad de lo que no se contó, porque todavía no se contó una parte de ese caso”, comenzó diciendo Doman.

"Se acordó contar algo que no es”, disparó después y dejó a todo su panel sorprendido y expectante por saber lo que él sabe y no dice. "Reitero y espero que cuenten la verdad los que se ocuparon del tema, porque se contó una novela y la televisión siguió una novela que no es verdad. Se guionó el final del cuento”, cerró el comentario sobre el tema.

Con sus palabras, Fabián Doman dio a entender que la historia como circuló por los medios no es la verdadera. Pero eso no fue todo, porque después decidió sumar una pista más para dejar a libre interpretación lo que es una total mentira.

"Wanda molesta contó todo, hasta los detalles. Pero después cambiaron una parte. La historia no es como se contó. Es muy distinta. Se pactó. Llegó alguien y cambió el guión. Entonces, hubo un reportaje guionado”, confió el periodista.

Para cerrar, Fabián Doman dijo: ”Alguien se puso con una birome a escribir un guión y el tema se cerró con final feliz, y no es así en algo que pasó y no se narró. A todo el mundo le conviene lo que se contó”. ¿Quedan dudas de a qué se refiere?