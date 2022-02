Fabián Doman confesó el verdadero motivo de su salida de Intratables y dio detalles de su nuevo programa

En una entrevista radial, Fabián Doman dio detalles de su nuevo programa en El Trece y también confesó el verdadero motivo de su salida de Intrusos (América). El conductor se prepara para regresar a la pantalla chica tras casi un año de ausencia con gran expectativa.

"A mí muchos me dijeron ‘te fuiste de la televisión’, yo no me fui de la televisión, me fui de 'Intratables'", remarcó Fabián Doman en diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad). Recordemos que tras su baja del clásico ciclo de actualidad y política, el periodista incursionó como Director Institucional de EDENOR, cargo que abandonó en noviembre del año pasado para presentarse para la presidencia del Club Atlético Independiente.

A la hora de dar el motivo de su renuncia a Intratables, Fabián Doman se sinceró: “Me fui porque al programa no le podía aportar lo que el programa necesitaba, y no podía hacerle los cambios que necesitaba para mejorar o enriquecerse, era una sintonía muy fina la de esa lectura. Pero es un programa que trasciende a sus conductores, el modelo de Intratables es maravilloso".

En la charla radial, Doman también se refirió a la polémica frase que pronunció en su despedida de Intratables. "Cuando dije ‘les pido por favor a las autoridades que no toquen este programa’, lo dije porque estaba informado, y sigo diciendo lo mismo de 'Intrusos'. Tenés que tratar de sostenerlos y valorarlos. A veces hay que tocar algo de los formatos para innovar, para cuidarlos, pero cuidarlos no significa matarlo”.

Por otro lado, Fabián Doman también habló del ciclo con el que debuta este lunes en El Trece, Momento D. "El modelo base es Nosotros a la Mañana, que ha funcionado muy bien, con gotas de Intratables y cuando se pueda, no digo humor, cuando la actualidad te lo permita, tratar de pasarla un poquito bien, distenderse un poco".

A su vez, Doman destacó el nivel de los periodistas que lo acompañarán en el envío. "No me gusta hablar de panel, me gusta hablar de equipo, porque de hecho escenográficamente no habrá mostradores, es tan rico... Con tantos recursos. Todos muy profesionales, que tienen toneladas de ironía y de humor. Habrá que calibrar, porque es un panel en el que cualquiera levanta la mano y mata a alguien".

El notable panel que rodeará a Fabián Doman está compuesto por figuras como Silvia Fernández Barrio, Gabriel Schultz, Carmela Bárbaro, Gastón Marote, Sebastián “Pampito” Parello y Cinthia Fernández.