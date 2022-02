¡Se renueva! Cómo será "Momento D", el programa que conducirá Fabián Doman en El Trece

El canal que comanda Adrián Suar está atravesando un momento muy particular en referencia al bajo porcentaje obtenido en el rating de su programación. A raíz de este inconveniente, todas las personas que forman parte de El Trece llegaron a la decisión de realizar grandes cambios en su grilla.

“Hogar dulce hogar” es uno de los programas que ya fue levantado, el cual obtuvo tan sólo 3.8% de rating, un número que se encuentra por debajo de la marca que se plantearon en los objetivos antes del comienzo.

Pero así como se bajan algunos, se estrenan otros. Una de las nuevas apuestas por la producción es “Momento D”, que tendrá en la conducción al periodista Fabián Doman. Desde el lunes 14 de febrero saldrá al aire junto a un gran equipo de trabajo y brindarán temas de interés general.

El comunicador estará acompañado por un gran panel compuesto por: Silvia Fernández Barrio, Gabriel Schultz, Carmela Bárbaro, Gastón Marote, Sebastián “Pampito” Parello y Cinthia Fernández. Por su parte, los móviles serán realizados por Rulo Schijman y Giuliana Salguero.

Este magazine comenzará a las 14:30 horas y tendrá mucho contenido de actualidad, economía, política, espectáculos y también se tratarán los temas más relevantes de cada semana. Tal como lo hacía Ángel de Brito en “LAM”, este nuevo proyecto apuesta asemejarse a ello.

El Trece no está pasando un buen momento, y necesita salir adelante para ubicarse nuevamente entre los primeros puestos. Es por eso que con estos cambios tienen como objetivo superar las expectativas.

Luego de este estreno televisivo también llegará otro, el cual hasta el día de hoy mantiene en vilo a muchos espectadores. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se pondrán la camiseta de El Trece y tendrán su programa propio en la pantalla todos los mediodías de lunes a viernes.

No cabe dudas que el Chueco está preocupado por su presente. Con mucho dolor tuvo que despedir a varios artistas que pasaron por el canal, pero las apuestas no fueron las indicadas y no le quedó otra opción que empezar a ofrecer nuevas ideas para atraer al público.