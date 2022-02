Ángel de Brito le cruzó un picante reclamo a Dalma Maradona por su nuevo embarazo

Dalma Maradona contó este lunes en el programa radial Un día perfecto (Radio Metro), que está cursando su segundo embarazo. Al estar cursando el tercer mes, sus colegas se preguntaron cómo hizo la hija del Diez para mantener el secreto y Ángel de Brito le cruzó un picante reclamo.

Luego, en un móvil con Intrusos, Dalma Maradona reveló por qué nadie se enteró de su estado. “El primer mes estuve trabajando el Italia, terminando el documental (refiriéndose al material titulado La hija de Dios), entonces no estaba acá”. Además, la actriz contó que luego se fue de vacaciones. “No se me veía mucho”, aclaró sobre el motivo que evitó la filtración de su segundo embarazo.

Además, Dalma aseguró que la niña que espera se llamaró Azul y el nombre fue consensuado ya hace un tiempo con su pareja. Sin embargo, ella aclaró que descartó de pleno que se le agregara el segundo nombre "Y oro". “Yo soy muy de Boca pero me parece que no hay que castigarla de esa manera”, argumentó entre risas.

Por otro lado, al anunciar la noticia hace unos días, Dalma Maradona expresó que le pareció correcto hacerlo en el ciclo radial en el que trabaja,dejando así sin la primicia a periodistas de espectáculos como Ángel de Brito, que no tardó en hacer un particular comentario.

Con el habitual dejo de ironía, De Brito le pasó factura a la hija del Diez, aunque también le extendió un sentido saludo con los mejores deseos para la nueva integrante de la familia.

“¡Felicitaciones Dalma Maradona querida! No me lo dijiste. Me alegro que hayas podido guardar el secreto, ¡Te quiero!”, escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Con humor, Dalma Maradona respondió: “Gracias Ángel. Me salvé que estás tranquilito”.