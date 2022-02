El terminante límite que le puso Dalma Maradona a su pareja al elegir el nombre de la hija que esperan

Luego de que Dalma Maradona anunciara que está embarazada y revelara que su hija se llamará Azul, la hija del Diez contó algunos detalles de la trastienda de la elección del nombre de la niña, y reveló el terminante límite que le puso a su pareja en el proceso de selección.

Además, Dalma Maradona contó cómo hizo para mantener secreto su embarazo durante los primeros tres meses. “Estuve el primer mes trabajando en Italia, terminando el documental [basado en sus relatos autobiográficos, La hija de Dios] . Entonces como no estaba acá, no se me veía mucho. Después me fui de vacaciones y después volví pero me quedé un poquito acá, guardando el secreto”, detalló.

Además, sobre el embarazo Dalma Maradona afirmó: “Fue una hija muy buscada, como Roma. La verdad es que lo que me pasó es que dijimos ‘este año busquemos tranqui y veamos qué pasa’ y quedé embarazada al toque. Al toque toque, muy rápido. Pero feliz. Está todo espectacular”.

En un móvil con Intrusos (América), le preguntaron a Dalma sobre el segundo nombre que quiere ponerle Andrés Caldarelli a su hija. “Quiere ponerle ´Y Oro´. Pero eso no va a suceder”, dijo contundente la hija de Diego Maradona.

Entonces Dalma Maradona aclaró: “No, no, chicos. Yo también soy muy hincha de Boca pero me parece que no hay que castigarla de esa manera. No. Se está formando un grupo que está aguantando esa moción, pero no”.

Sobre su decisión de anunciar el embarazo en el programa donde trabaja, Un mundo perfecto (Radio Metro), Dalma Maradona expresó: “Era el lugar en donde yo lo quería contar. Ya había cumplido los tres meses y entonces me dije ´'lo voy a decir en el lugar en donde trabajo’, que me parece que está bueno porque mis compañeros me bancan desde antes de estar embarazada”.