El palazo de Wanda Nara para la China Suárez tras romper su amistad con Paula Chaves

La historia de Wanda Nara con la China Suárez viene complicada desde hace meses. Se sabe: Mauro Icardi hizo de las suyas, les mintió a las dos y terminó arrepintiéndose de empezar una historia de amor con la ex de Benjamín Vicuña para volver con la madre de sus hijos en París.

Todo un lío, claro. Pero las chicas no sueltan. Sobre todo Wanda, que dos por tres hace de las suyas en las redes sociales para mandar sus discursos contra Eugenia, quien por ahora aguanta de manera estoica los embates que le llegan del otro lado del continente.

Esta vez, la botinera decidió sembrar el mal y se metió con todo en el final de la amistad entre la China Suárez y Paula Chaves, quiénes contaron que está todo mal entre ellas y se dejaron de seguir en las redes sociales hace más de un mes (todo un signo en estas épocas doradas).

“Paula no entendió la mentira de Icardi, y la terminó a la China como si fuera la única culpable de todo”, dicen personas que las conocen a las dos. Chaves, entonces, quedó del lado de Wanda con sus discursos y eso es bien recibido por la rubia que vive en una mansión en París.

A poco que se confirmara el final de la amistad 2.0, Wanda subió un posteo donde deja bien en claro lo que piensa de la China Suárez: "Quien es tu amiga será tu amiga cuando estés soltera, saliendo, casada, siendo madre, volviendo con tu ex (y retándote por eso), trabajando duro, desempleada, estudiando, sin rumbo, feliz o triste".

"La verdadera amistad espera tu felicidad y vive cada etapa contigo", terminó la mayor de las Nara, quien se puso a casi todas las amigas de Zaira de su lado (sólo Mery del Cerro permaneció en posición neutral y dijo que la invitaría a cenar a la China a su casa).

Todo esto se dio después de un mensaje letal que Eugenia compartió, en el que apuntó con todos los cañones a Paula: “Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume”, subió primero. Y más tarde la “asesinó”: “Nadie es tu amigo hasta que defienda tu buen nombre en tu ausencia”. ¡Qué fuerte, chicas!