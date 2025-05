Vinculan a Chato Prada con una panelista en medio de rumores de infidelidad que involucran a Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez supo opacar al Brancagate. La bailarina de 39 años habría sido infiel a su pareja desde hace 14 años, Pablo "Chato" Prada. La polémica surgió en Puro Show (El Trece), cuando se habló de ciertos encuentros entre la mujer y Ramón Vegas, un empresario español.

El ciclo conducido por Pampito y Mati Vázquez fue testigo de la noticia, donde Fernanda Iglesias habló de los encuentros en México entre Lourdes y Ramón. También, se habló de una supuesta boda en las playas de Tulum.

Según la periodista de espectáculos, la correntina fue contratada por un hotel mexicano para realizar allí diversas campañas publicitarias, donde conoció a Vegas. Allí, se enamoraron y se casaron en una ceremonia maya. La situación habría ocurrido el 27 de abril del año pasado. Aparecieron fotografías de ambos y hasta un anillo que el empresario le habría regalado a Lourdes.

Una de las imágenes que expondrían a la actriz. Créditos: Archivo MDZ

"La pose, la cercanía y la confianza es de dos personas que se conocen desnudas", comentaron en Puro Show y afirmaron que "él quedó tan enloquecido que la vino a ver a Corrientes cuando ella viajó a su provincia sin el Chato. Lourdes fue varias veces para México, viajó todo el año, y allá era la esposa de Vegas". Aprovechando la ocasión, Charlotte Caniggia tiró su impresión del tema: "Para mí, ellos son swingers".

Lourdes Sánchez habló con Ángel de Brito en Bondi TV y desmintió la información: "Nosotros no nos vamos a separar, si buscan eso no es por acá. Por lo menos por ahora. Por eso cuando dijeron que tenía amante el Chato, que era una modelo, hasta ni siquiera me molestó".

Fue pie para que de inmediato hablaran de una panelista que fue vinculada amorosamente a Prada. "Hablaban de Josefina Pouso en un momento", comentó Ángel. "También, sí", confirmó la bailarina.

"¿Hablaste vos con Jose? ¿Te llamó, te mandó mensaje?", preguntó De Brito, a lo que la mujer dijo rápidamente: "No, no, no, no... Ni me da escribirle. Me llegaron miles de mensajes y no. Nosotros tenemos una relación muy sincera. Nos contamos todo, hablamos de todo y es la manera que encontramos de llevarnos bien y estar hace tantos años juntos", finalizó Sánchez.